"Scusate...". Il sangue. poi Serena Bortone lascia lo studio

Che Serena Bortone non stesse bene il pubblico lo ha capito sin dall'avvio della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Ma che la conduttrice fosse costretta a tamponare il sangue, che le colava dal naso, in diretta nessuno se lo sarebbe aspettato. Invece, l'inatteso fuori programma non è passato inosservato agli spettatori e l'episodio è rimbalzato sui social network.

Puntuale come ogni giorno, Serena Bortone ha introdotto la nuova puntata del suo programma pomeridiano presentando l'ospite della giornata, Tullio De Piscopo. Da subito si è capito che la giornalista non era nel pieno della forma. La voce prettamente nasale ha fatto capire agli spettatori che la conduttrice era raffreddata. Dopo la sigla di apertura di Oggi è un altro giorno, la Bortone ha dedicato ampio spazio al batterista Tullio De Piscono con un'intervista sulla sua storia personale e artistica.

Durante il collegamento esterno con le figlie dell'artista, Micaela e Giusy, è avvenuto però il primo episodio di epistassi. Serena Bortone ha iniziato a tamponarsi il naso, fino a quando il sangue non è apparso. Poche gocce che la conduttrice ha pulito rapidamente con la mano e alle quali lei non ha dato troppo peso. Poco dopo però il sanguinamento è proseguito e questa volta la conduttrice non ha potuto fare finta di niente. Durante la rubrica "Allo specchio", mentre De Piscopo stava raccontando del matrimonio con la moglie Dina, il sangue ha iniziato a colare sul viso della Bortone, costringendo la regia a cambiare inquadratura per concederle del tempo per pulirsi.