Sanremo 2020, il bacio sfiorato tra Elettra Lamborghini e Myss Keta

Elettra Lamborghini e Myss Keta si sono esibite come penultime nella serata dei duetti al Festival di Sanremo 2020.

Le due artiste hanno scelto il brano “Non succederà più” per la loro esibizione un po’ stanca, ma non senza delle punte di interesse. A fare scalpore il quasi bacio sul finale della canzone: poco prima di terminare l’esibizione, Lamborghini ha infatti avvicinato le labbra alla mascherina lamé della collega, sottraendosi però poco prima di sfiorarla.

Lamborghini infrange quindi un altro tabù sul palco dell’Ariston, quello del bacio saffico. Non è la prima volta: l’artista internazionale ha sdoganato anche il twerking, accennandolo appena nella seconda puntata del Festival, durante la sua esibizione del brano in gara “Musica (e il resto scompare)”.

La foto del quasi bacio è stata pubblicata da Myss Keta sul suo account Instagram, con una didascalia rigorosamente in capslock: “ Avevamo detto 'Non succederà più' e invece… è successo ”.

“Non succederà più” è un brano portato al successo da Claudia Mori. Fu presentato in anteprima e fuori gara nell’edizione 1982 di Sanremo, presentata da Claudio Cecchetto. La canzone, scritta da Giancarlo Bigazzi, storico componente degli Squallor, fu rilasciata come singolo e contiene un featuring del marito di Mori, Adriano Celentano. Nel filmato dell’epoca di Sanremo si vede Mori sul palco dell’Ariston, mentre Celentano è seduto nel pubblico e si mostra apparentemente imbarazzato, ma sorridente, quando la propria voce fuori campo risuona nell’Ariston.

Il brano è una canzone d’amore, in cui una donna chiede al proprio compagno di trascorrere più tempo con lei, revocandogli una parte della troppa fiducia concessa. Ma è solo un’illusione: il testo ipnotico e ripetitivo è solo un segno che la donna continuerà a dire di sì.

Per chi non conoscesse Myss Keta, che ha duettato con Elettra Lamborghini, si tratta di una rapper italiana che ha iniziato la sua carriera nel 2013. Nella sua musica sono presenti diverse influenze, tra cui quelle punk ed elettroniche. Ha pubblicato due album: “Una vita in capslock” e “Paprika”. Attualmente è ospite fissa a “L’altro Festival” condotto da Nicola Savino, immediatamente dopo la diretta di Sanremo. Nessuno conosce la sua vera identità.

