Sanremo, Amadeus punge Tiziano Ferro: "Battuta infelice, può capitare"

Tensioni tra i tre uomini del festival di Sanremo? Nessuno si sbilancia ma le dichiarazioni di Amadeus in conferenza stampa hanno evidenziato un momento di nervosismo per una battuta fatta da Tiziano Ferro durante la seconda serata del Festival.

Molte sono state in queste ore le polemiche per la durata eccessiva dell'evento, che ieri ha chiuso oltre l'1.45 con l'ultimo cantante in gara, Michele Zarrillo, che ha cantato quasi all'1.20. La scaletta della seconda serata è stata particolarmente ricca di ospiti, che si sono aggiunti al secondo gruppo di 12 cantanti in gara. Oltre a tutto questo, ovviamente, che sarebbe bastato a riempire abbondantemente una normale prima serata televisiva, c'erano da aggiungere le esibizioni di Tiziano Ferro e di Fiorello, le due spalle di Amadeus che presidieranno il palco dell'Ariston per tutte le cinque serate.

L'ingorgo di ospiti e di cantanti in gara ha fatto slittare l'esibizione di Tiziano Ferro in tarda serata, quasi all'una del mattino. Una circostanza che ha probabilmente indispettito il cantante di Latina, che dopo aver cantato alcuni dei suoi successi più famosi ha cercato di ironizzare sulla situazione, non senza una battuta piccata per quanto accaduto. " Possiamo fare qualcosa domani? Hashtag #fiorellostattezitto ", ha detto sorridendo Tiziano Ferro in riferimento alla perfomance, forse troppo lunga, di Fiorello nelle prime fasi della serata. Il pubblico da casa, attraverso i social nerwork, ha applaudito la frase del cantante, sottolineando la durata eccessiva della gara ma Amadeus pare non abbia gradito la battuta di Tiziano Ferro.

" Credo che Tiziano volesse fare una battuta ma a volte, all'una di notte, le battute possono riuscire male. Non c'è stato nessun attrito e nessun imbarazzo. Quindi io lancio l'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi ", ha detto Amadeus durante la conferenza stampa, assumendosi tutte le responsabilità per una scaletta troppo lunga. Nonostante il tentativo di Amadeus di buttare acqua sul fuoco delle polemiche, in molti hanno percepito una certa tensione per quanto accaduto. Fino a questa mattina, il conduttore non aveva ancora sentito Fiorello, che ha trascorso le prime ore della giornata a Bordighera sui campi di tennis. Allo stesso modo, Fiorello e Tiziano Ferro, stando alle parole di Amadeus, non avevano avuto modo di chiarirsi " ma non creerei un caso su questa cosa. Una battuta infelice può capitare. Facciamo in modo che non accada più perché dobbiamo arrivare fino a sabato tutti insieme, in amicizia e volendoci bene. "

Molto probabilmente, Tiziano Ferro si aspettava di avere un ruolo diverso in questo festival di Sanremo, dove fino a questo momento il cantante è stato impiegato in maniera limitata. Durante la prima serata, infatti, Tiziano Ferro si è limitato a eseguire tre brani, due cover e un suo successo. Nella seconda serata, oltre al duetto con Massimo Ranieri sulle note di Perdere l'amore, Tiziano Ferro ha potuto eseguire un mix delle sue canzoni più belle solo in tarda nottata. Pochi minuti di presenza sul palco per il cantante di Latina, che vorrebbe lasciare un'impronta maggiore nello spettacolo.