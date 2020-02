Sanremo, Amadeus: "Stanotte fino alle 4 a cercare Bugo"

Tutti hanno visto cosa è successo sul palco di Sanremo tra Bugo e Morgan. Quello è stato l'ultimo atto, quello estremo, in una escalation di malumori e malcontenti all'interno del duo, così come hanno raccontato alcune persone vicine e lo stesso Morgan nelle ore successive all'uscita di scena.

Prima dell'ingresso sul palco del teatro Ariston, alcuni testimoni raccontano che ci sarebbero stati spintoni, morsi e addirittura sputi tra Bugo e Morgan, il tutto all'insaputa di Amadeus che stava portando in porto la serata, giunta ormai alle battute conclusive. Poi si sa che Morgan, sulle scale che conducono alle quinte, ha scritto in fretta e furia i versi incriminati contro il suo compagno di viaggio, una vendetta estemporanea per quanto accaduto il giorno prima durante la serata dei duetti. Morgan voleva essere squalificato ma voleva portarsi dietro anche Bugo, non avrebbe accettato l'idea che il cantautore novarese potesse continuare l'avventura sanremese in solitaria, dopo averla cominciata insieme. Pertanto non si è ritirato ma ha fatto in modo che il pezzo venisse squalificato per la violazione del regolamento, che vieta ai cantanti di apportare modifiche ai testi e alle partiture della canzoni in gara.

Il gesto di Morgan non è giustamente piaciuto a Bugo, che durante l'esibizione sul palco del teatro Ariston ha preso alcuni fogli ed è uscito, facendo perdere le sue tracce. La serata è proseguita ma alla fine, ben oltre le 2.40 del mattino, Amadeus ha deciso di andare a cercare Bugo, del quale nessuno aveva più avuto notizie. Il management del cantautore non sapeva dove fosse andato, così come nessuno dell'entourage di Sanremo e dell'organizzazione aveva ricevuto informazioni su Bugo. Giustamente preoccupato, vista la tensione e quanto accaduto, è stato Amadeus in prima persona a mettersi sulle tracce del cantautore: " Stanotte fino alle 4.30 sono stato in giro a cercare Bugo ma poi l’ho trovato e siamo riusciti anche a dormire. "

Non è stata una serata facile per il conduttore, che ha cercato di mettere ordine in una situazione molto complicata dai contorni imprevedibili, che nessuno avrebbe potuto immaginare. Morgan è un artista, il suo comportamento è spesso borderline ma nessuno si sarebbe aspettato un'evoluzione simile. " Bugo non ha potuto accettare un cambiamento del testo di quel genere. E' un ragazzo di un'educazione pazzesca, una delle persone più educate che abbia mai conosciuto. La prima cosa che mi ha detto ieri notte, quando ci ho parlato, è stata: 'Ti chiedo scusa'. "