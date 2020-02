Sanremo, ma lo staff di Bugo non ci sta: ​"Squalificate solo Morgan..."

Nella serata (per ora) più lunga della 70esima edizione del festival di Sanremo, succede quello che nessuno poteva prevedere. Sono state 5 ore tranquille per Amadeus, che fino alle 2 ha condotto la serata secondo la liturgia tradizionale. Con l'ingresso sul palco di Morgan e Bugo, però, ecco il colpo di scena inaspettato, che ha dato una svolta alla serata.

Nel giorno della proclamazione dei giovani, che ha vinto la vittoria di Leo Gassman, e del secondo ascolto di tutti i brani in gara, Amadeus conquista un altro record e registra il 53,3% di share con più di 9,5 milioni di telespettatori. Grandi numeri per una serata ancora più congestionata dalle altre tra ospiti e cantanti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Per altro, va annotato che si tratta di numeri incompleti, perché le rilevazioni Auditel per il 7 febbraio si sono interrotte all'1.59 e quindi non hanno registrato l'episodio più significativo della serata, quello destinato a restare nella storia del festival di Sanremo.

Morgan che, arbitrariamente cambia interamente il testo della canzone in gara e Bugo che lascia il palco con stizza a causa delle parole offensive del suo partner. Una scena surreale che mai era accaduta al festival di Sanremo e che ha portato all'inevitabile esclusione della coppia dalla gara. È grande lo sconcerto dalle parti dello staff di Bugo per quanto accaduto, soprattutto per la squalifica che secondo loro è inconcepibile per quanto concerne il cantautore di Novara. Nella notte, mentre ancora l'organizzazione del Festival era in fermento per quanto accaduto, il management di Bugo si è detto sconcertato per la decisione di squalificare anche lui: " Morgan aveva firmato una liberatoria in cui si impegnava a non offendere Rai ed altri quindi in realtà quello che non capiamo è perché sia stato squalificato anche Bugo. È stato invitato per un featuring, era lo 'special guest', in un brano di Bugo, che è contenuto in un album di Bugo. " L'entourage del cantautore di Novara ha sottolineato che Bugo non era a conoscenza delle modifiche apportate al testo da parte di Morgan, che come ha spiegato in un'intervista rilasciata a caldo ha voluto “punire” il suo partner per quanto accaduto nella serata dei duetti.

Come tutti sanno, Morgan giovedì ha inviato una lettera al direttore di Rai1 Stefano Coletta e ai giornalisti per minacciare che avrebbe disertato il palco se non avesse avuto modo di fare almeno 3 prove per il suo duetto. La sua richiesta non è stata accolta ma il cantante si è comunque esibito, anche se con risultati deludenti. " Hanno provato male e tardi. Perché alcune partiture erano completamente sbagliate. Non sono riusciti a provare bene e giovedì è successo il disastro che abbiamo visto. Morgan voleva fare il pianista, il direttore d' orchestra, il cantante e forse anche il presentatore. E alla fine è uscito è uscito quello che è uscito. Oggi è arrivato questo cambio di testo, sulla follia altrui non abbiamo gestione. Noi ci occupiamo di Bugo, Morgan ha un suo team ", ha concluso il management di Bugo.

Alla luce di quanto accaduto è impossibile che la coppia possa tornare in gara ma lo staff del cantautore di Novara sta lavorando affinché Bugo possa almeno esibirsi nella serata finale, una sorta di ricompensa per quanto accaduto sul palco venerdì notte.