Ecco i 22 big in gara a Sanremo. Non mancano le sorprese...

Questa sera, sabato 4 dicembre, Amadeus, direttore artistico del 72mo Festival di Sanremo 2022, ha svelato i nomi dei ventidue 'Big' che prenderanno parte al prossimo Festival che si terrà dall’1 al 5 febbraio prossimo. Tra loro ci saranno anche Elisa e Gianni Morandi. E poi Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Dargen D'Amico, Highsnob e Hu.

Svelati i big in gara a Sanremo

In un secondo collegamento al Tg1 delle 20 Amadeus ha rivelato il nome degli altri 11 big in gara alla kermesse. Si tratta di Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka7even. Per quanto riguarda invece i titoli delle canzoni che verranno presentate in gara dai big, questi verranno annunciati durante la diretta della finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda su Rai1 mercoledì 15 dicembre. Durante quella serata verranno incoronati anche i due giovani vincitori che si andranno ad aggiungere ai big in gara.

Mahmood, che è ritenuto uno dei maggiori e più originali esponenti del cantautorato urban pop italiano e ha vinto 12 dischi di platino e 9 dischi d'oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d'oro all'estero e quasi 1,5 miliardi di streaming totali all'attivo, gareggerà con Blanco, rivelazione musicale del 2021 che ha collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino, 6 dischi d'oro e oltre 640 milioni di streaming totali. Sul palco di Sanremo dopo ben 28 anni, e 48 dalla sua prima partecipazione alla kermesse, farà il suo ritorno Donatella Rettore per la quinta volta in gara. Si esibirà in duetto con Ditonellapiaga, nome d'arte della cantante romana Margherita Carducci, classe 1997.

Più di 300 candidati

In gara al festival di Sanremo 2022 tra i big anche Sangiovanni, la nuova popstar della musica italiana che ha avuto oltre cento milioni di streaming con la sua 'Malibù’, il brano più ascoltato del 2021. Diciassette dischi di platino e un oro per il progetto omonimo 'Sangiovanni’ (Sugar), l'esordio discografico che lo ha certificato artista dell'anno dopo il suo debutto al talent show ‘Amici di Maria De Filippi’. Insomma, novità e nuovi ritorni al Teatro Ariston di Sanremo per quello che sarà il 72mo Festival della canzone italiana. Lo scorso anno Irama era stato costretto a esibizioni 'da remoto' perché era venuto in contatto con un soggetto positivo al Covid. Qualche giorno fa il direttore artistico aveva fatto sapere che erano stati più di 300 gli artisti che avevano fatto arrivare la propria candidatura per cercare di partecipare alla kermesse.