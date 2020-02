Sanremo, la diretta della seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo parte col botto: Fiorello nei panni di Maria De Filippi. Lo showman aveva promesso che se gli ascolti avessero superato quelli della prima serata dello scorso anno si sarebbe presentato proprio nei panni di Maria De Filippi (come ieri ha fatto nei panni di Don Matteo, per "alzare lo share"). E ha mantenuto la promessa. Fiorello si è esibito in una serie di gag e di battute indossano un abito scuro e una parrucca bionda, look tipico della conduttrice di C'è Posta per Te. La De Filippi conosce molto bene il palco dell'Ariston, infatti è stata al fianco di Carlo Conti in conduzione qualche anno fa. E adesso c'è "tornata" con l'esilarante imitazione di Fiorello. Lo showman, ormai vera e propria spalla del conduttore Amadeus, ha subito ironizzato sul suo look: "Non ho mai osato così tanto, a casa ho una famiglia...", ha affermato scherzando. Poi ha imitato la voce rauca della De Filippi: "Visto che il Festival non è andato bene, ma strabene, ho mantenuto la promessa". Poi ad un tratto ha preso il suo cellulare e ha risposto alla chiamata della De Filippi che è intervenuta in collegamento telefonico. La conduttrice ha fatto i complimenti ad Amadeus e ridendo ha affermato: "Fiore, sei bellissimo". Poi Fiorello è uscito di scena ed è iniziata la gara.