Sanremo, ex Matia Bazar stronca Vacanze romane di Masini e Arisa: "Musical di terza categoria"

La terza serata del festival di Sanremo, come da tradizione è dedicata ai duetti degli artisti in gara, che hanno scelto canzoni della storia di Sanremo a cui rendere omaggio nell'ambito delle celebrazioni della 70edizione della kermesse musicale. Marco Masini ha deciso di onorare i Matia Bazar con una delle loro canzoni più rappresentative, facendosi accompagnare da Arisa.

Vacanze romane è uno dei pezzi sanremesi più noti e amati di sempre, considerato un brano intoccabile per la sua bellezza e difficoltà. Marco Masini ha voluto osare e portare sul palco di Sanremo 2020 la sua versione con un arrangiamento originale al pianoforte, cantato a due voci con Arisa. La cantante lucana ha uno dei timbri femminili più riconoscibili dell'attuale panorama musicale italiano, potente e al tempo stesso raffinato, che sulla carta si prestava a realizzare una reinterpretazione sorprendente di Vacanze romane.

Qualcosa, però, dev'essere andato storto nell'esecuzione di Marco Masini e di Arisa, che non hanno convinto il pubblico a casa e, ancor meno, chi questa canzone l'ha portata al successo. Subito dopo la fine del brano, infatti, Mauro Sabbione ha voluto commentare la perfomance di Sanremo e non ha avuto parole gentili e complimenti per l'inedito duetto. Sabbione è uno degli ex componenti dei Matia Bazar, che nella formazione che portò al successo il brano ricopriva il ruolo di tastierista. Era il 1983 e con il suo accompagnamento Antonella Ruggiero incantò il teatro dell'Ariston, in una interpretazione destinata a lasciare il segno, della quale ancora oggi si parla come una delle più emozionanti di sempre.