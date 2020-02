Sanremo, gaffe della Rai: su Instagram vince Tecla

A vincere Sanremo per la categoria Nuove proposte è... Tecla. Ma solo per qualche minuto (e per errore).

Colpa della clamorosa svista in cui è incappato chi gestisce l'account Instagram del Festival di Sanremo che - ben prima dell'annuncio della vittoria di Leo Gassmann - ha pubblicato un post in cui indicava la giovanissima Tecla come vincitrice tra i Giovani che hanno partecipato alla 70esima edizione della kermesse.

La grafica è rimasta pubblicata giusto qualche minuto, quanto però è bastato per far esplodere la polemica. "È già tutto deciso?", "Come è possibile?", "Gara pilotata", scrivono molti utenti chiedendo se davvero fosse il televoto a scegliere il vincitore. Alla fine il premio andrà a Leo Gassmann e l'errore è stato immediatamente ammesso dai responsabili social: "Abbiamo già le card pronte con tutti i possibili vincitori", si giustificano quindi dall'account Twitter, "Abbiamo pubblicato per errore sia quella di Tecla che di Marco Sentieri, in luogo di quelle per ricordare il codice televoto. Siamo umani". E concludono il post con un'emoticon imbarazzata.

Come hai ben capito @trash_italiano abbiamo già le card pronte con tutti i possibili vincitori. Abbiamo pubblicato per errore sia quella di Tecla che di Marco Sentieri, in luogo di quelle per ricordare il codice televoto. Siamo umani — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 7, 2020

La giovanissima concorrente - ha solo 16 anni - arrivata in finale con la sua "8 marzo" - si è comunque aggiudicata il premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa, radio e tv.