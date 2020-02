Sanremo, Georgina Rodriguez incanta tutti ma il pancino è sospetto

Georgina Rodriguez è la vera protagonista della terza serata del Festival di Sanremo. Fasciata in un bellissimo abito lungo argenteo con ampio spacco, la compagna di Cristiano Ronaldo ha sceso le scale del teatro Ariston di Sanremo con grandissima eleganza.

Bellissima, anche se emozionata, Georgina Rodriguez è apparsa piuttosto disinvolta al fianco di Amadeus, con il quale ha inscenato uno sketch sulla nota passione del conduttore per l'Inter. Dalla prima fila, Cristiano Ronaldo non ha mai tolto gli occhi di dosso alla sua compagna, che ha incantato il pubblico in sala e a casa. Tuttavia, in tantissimi hanno notato un dettaglio sospetto, che tramite un tam tam sta girando sui social coinvolgendo moltissimi utenti. L'abito fasciante di Georgina Rodriguez, infatti, ha messo in evidenza un pancino sospetto nella modella, il cui fisico perfetto e scolpito è spesso in evidenza nelle fotografie condivise dalla ragazza sul suo profilo Instagram.

Normalmente, la compagna di Cristiano Ronaldo esibisce un ventre piatto, forgiato da lunghissimi ed estenuanti allenamenti, sovente pubblicati anche nei social. Per questo motivo le forme particolari esibite sul palco del teatro Ariston hanno insospettito il pubblico. " Ma Georgina è incinta? ", si domandano su Twitter. Le teorie sulla morbidezza del ventre della modella sono diverse e oltre all'ipotesi di una nuova gravidanza, c'è chi sospetta si tratti semplicemente di gonfiore. " Ha il rotolino identico al mio, l'unica cosa che abbiamo in comune ", afferma una ragazza ironizzando sulla presunta pancetta della ragazza.

Da tempo, ormai, i fan di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez aspettano una nuova gravidanza e le voci si susseguono periodicamente, venendo puntualmente smentite dai diretti interessati. Sul palco del teatro Ariston, però, una certa rotondità nel ventre della modella è più che evidente e difficilmente la modella ha mangiato qualcosa prima dell'evento che possa averla gonfiata, come ipotizza qualcuno. La voce, intanto, ha iniziato a circolare con insistenza, anche se difficilmente Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sbilanceranno sul tema.