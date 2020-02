Sanremo, incidente per Sabrina Salerno che si incastra scendendo la scalinata

Sul palco del festival di Sanremo nel corso degli anni si sono alternati decine di conduttori, conduttrici, vallette e co-conduttrici. Ancora più numerosi sono stati gli ospiti, maschili e femminili, che hanno calpestato le tavole del teatro Ariston. Tante cose sono cambiate nel corso di 70 anni di festival di Sanremo ma c'è un elemento che da decine di anni è rimasto costante, un simbolo imperituro dell'evento nazional popolare per eccellenza dell'italica cultura. È la scalinata del festival di Sanremo, croce e delizia per chiunque arrivi al teatro Ariston, anche per Sabrina Salerno che nella seconda serata ha rischiato di cadere nella sua prima discesa.

Tutte le donne di spettacolo sognano, prima o poi, di scendere quella scalinata con bellissimi abiti da sera e scarpe gioiello, nonostante le difficoltà e la paura di cadere e di restare nella storia del Festival per una gaffe. Nelle prime due serate della 70esima edizione di Sanremo sono già due gli episodi che hanno rischiato di segnare il Festival. Al contrario di quanto si potrebbe immaginare, il primo inciampo sulla gradinata del teatro Ariston non è stato di una cantante o di una delle donne che hanno affiancato Amadeus nella serata d'esordio. La prima vittima della scalinata del teatro Ariston è stata Albano Carrisi.

Il cantante di Cellino San Marco ha sceso le scale insieme a Romina Power per raggiungere il palco, dove i due di lì a poco hanno eseguito alcuni dei loro successi più noti e l'inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Giunto quasi alla fine delle scale, Albano ha avuto un momento di incertezza e ha rischiato di cadere rovinosamente se non fosse stato per Romina Power che l'ha provvidenzialmente sorretto per un braccio. Un inciampo difficile da prevedere per Albano, visto che l'uomo non deve fare i conti con le difficoltà dei tacchi alti. Nulla di grave per il cantante, che si è immediatamente ripreso e ha ultimato la discesa con il sorriso.

Qualche difficoltà in più per Sabrina Salerno nel corso della discesa della sua prima scalinata durante la seconda serata del festival di Sanremo. La bellissima cantante e showgirl, simbolo di femminilità negli anni Ottanta, ha fatto la sua discesa trionfale dalla scalinata del teatro Ariston con un bellissimo abito lungo con un profondo spacco lungo la gamba sinistra. Un imprevisto, però, ha interrotto il momento, causando uno stop della cantante a metà scala circa. Il tacco della scarpa della showgirl è rimasto incastrato tra l'abito e il gradino, costringendo Amadeus all'intervento in soccorso della sua spalla. Quella di Sabrina Salerno non è stata una discesa fluida fin dai primi momenti, proprio a causa della paura di inciampare e cadere rovinosamente. Una volta giunta in fondo all'alta scalinata, per la cantante c'è stato anche il fastidio di un crampo, probabilmente dovuto proprio alla difficoltà della discesa con ai piedi dei tacchi così impegnativi. Chi sarà la prossima vittima?