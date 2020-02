Al Bano Carrisi inciampa, lo salva Romina Power: il ritorno a Sanremo

Nella serata di martedì 4 febbraio, è stata trasmessa la prima puntata del Festival di Sanremo, giunto quest'anno alla sua settantesima edizione. E il primo appuntamento tv della nota kermesse musicale, condotta per la prima volta da Amadeus su Rai 1, ha visto indiscusso protagonista un intramontabile duo. Parliamo di Al Bano Carrisi e Romina Power. I due ex coniugi hanno segnato il loro ritorno sul palco del Teatro Ariston, con l'esibizione di un nuovo singolo. Una performance che ha sorpreso pubblico e critica. Tanto da finire al centro dell'attenzione mediatica e tra le discussioni avviate sui social-network, con l'hashtag Sanremo 2020. A far parlare in particolare di Al Bano, oltre alla sua romantica performance registratasi con Romina, è il momento in cui ha rischiato di cadere, mentre stava scendendo le scale del Festival. E a sorreggere il super-ospite, è stata l'ex moglie.

La coppia di cantanti è reduce da una grave perdita familiare. Lo scorso 10 dicembre, veniva infatti a mancare la madre di Albano Carrisi, Jolanda Ottino. Una scomparsa improvvisa, che ha messo a dura prova il "leone di Cellino San Marco", classe 1943. Che, pertanto, in una recente intervista concessa a Di più magazine aveva dichiarato di sentirsi annichilito. “Il mio cuore è a pezzi e sanguina- sono le parole struggenti con le quali Al Bano Carrisi esordiva nel suo ultimo intervento, rilasciato alla nota fonte -. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”.

Ma nella prima serata del rinnovato Festival della Canzone italiana, Al Bano è apparso in splendida forma e particolarmente motivato, al fianco della sua ex moglie nonché cantante nata a Los Angeles nel 1951, Romina Power. I due artisti hanno eseguito un medley di alcuni loro successi per poi presentare il loro inedito dal titolo Raccogli l'attimo, a 25 anni dall'ultima registrazione avvenuta in duo. Nel 1991, si esibivano per l'ultima volta insieme, a Sanremo, con l'inedito dal titolo Oggi sposi, prima di divorziare. E quello presentato a Sanremo 2020 è un brano mid/up-tempo dalle atmosfere calde e latine, i cui versi rimandano alla love-story vissuta dai due interpreti, che continua a far sognare i loro fan, in tutto il mondo. La nuova canzone del celebre duo è stata scritta da Cristiano Malgioglio con la collaborazione di Romina Power. Mentre la musica dello stesso porta le firme di Al Bano e Summa. E la super ospitata, tanto attesa dal pubblico, è stata presentata sul palco sanremese da una delle figlie avute dalla coppia vip, Romina junior, in collaborazione con il neo-direttore artistico del Festival.

Cristiano Malgioglio e l'inedito pensato per Al Bano Carrisi e Romina Power

Ad annunciare per primo, che si sarebbe assistito all'esibizione di un inedito di Al Bano e Romina a Sanremo, era stato il paroliere ed ex gieffino, Cristiano Malgioglio, scrivendo al web a corredo di un post condiviso su Instagram e contenente una foto dei due cantanti: "Ecco il duo piu" internazionale , pronti a sbarcare al Festival di Sanremo ...Albano e Romina Power. Gia' pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi diro' .....che il solo ritornello non uscira' facilmente nella vostra testa. I am very happy".

"Raccogli l'attimo, come un'avventura acrobatica, come un'alba che non si dimentica. Siamo dentro un cerchio, io e te": cantano i due protagonisti della prima serata di Sanremo 2020, tra le note della loro nuova canzone.

RACCOGLI L’ATTIMO COME UNA CANZONE MALINCONICA COME UN’ALBA CHE NON SI DIMENTICA #Sanremo2020 pic.twitter.com/wR6OTSVKLI — daily (@ddariozzo) February 4, 2020

Che, a detta di molti, potrebbe rivelarsi un tormentone, in vista della celebrazione del cinquantennale del matrimonio dei due cantanti, prevista a luglio (Al Bano e Romina si sposarono il 26 luglio 1970, ndr).