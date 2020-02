Sanremo, un infermiere conferma: "Tra Bugo e Morgan scena folle, divisi a forza"

Diversi testimoni hanno raccontato di aver assistito a una rissa tra Morgan e Bugo nel dietro le quinte del festival di Sanremo prima della loro esibizione. Pare che tra i due siano volate parole grosse e che Bugo a un certo punto abbia sputato Morgan, dopo che quest'ultimo lo avrebbe morso. Una ricostruzione che sta facendo molto discutere e che troverebbe conferma nelle parole di un infermiere che avrebbe riportato la sua testimonianza al Secolo XIX.

Nonostante Morgan abbia categoricamente smentito l'esistenza di una rissa con Bugo, sia il cantautore novarese che altri testimoni sono concordi nel raccontare di una rissa violenta nel backstage. Un infermiere, che da anni svolge il servizio di assistenza medica dietro le quinte del Festival, ha riferito di aver assistito a una scena talmente surreale " che il capo palco è collassato dallo stress. " Una versione che collima con quella degli altri testimoni. Ma c'è di più, perché l'infermiere ha riferito al quotidiano che sono dovuti intervenire in 4 per tentare di separarli. Con lui c'erano altre tre persone, che hanno fatto il possibile per dividere i due contendenti. " Si è trattato veramente di una scena folle, surreale. Qualcuno ha fatto anche un video. Li abbiamo divisi a forza, sono stati minuti allucinanti ", ha concluso l'infermiere.