"L'ho fatta grossa". Morandi chiede scusa dopo il "video-gate"

" Questa volta l'ho fatta grossa ". Sono le prime parole che Gianni Morandi ha affidato ai social network per scusarsi dell'incidente avvenuto poche ore fa sul web e che ha messo a rischio la sua partecipazione al prossimo festival di Sanremo.

L'artista ha scelto Facebook e Instagram per chiedere pubblicamente scusa ai suoi fan, alla Rai e alla direzione artistica di Sanremo per avere pubblicato involontariamente un video con l'inedito che poterà sul palco del teatro Ariston i primi di febbraio. " Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo ", ha scritto sulle sue pagine web l'artista, spiegando quanto successo.

Nella tarda serata di lunedì 3 gennaio, Gianni Morandi ha condiviso sul suo profilo Facebook un video di tredici minuti, nel quale si mostrava insieme al produttore musicale Mousse T. Nel filmato i due parlavano del brano scelto per Sanremo, Apri tutte le porte, con l'intero canzone ascoltabile in sottofondo. Il post è rimasto online e visibile a tutti per circa una mezz'ora, poi è stato rimosso. Ma questo non ha impedito che scoppiasse la polemica. Per regolamento, infatti, le canzoni non possono essere diffuse prima dell'inizio di Sanremo, pena l'esclusione dalla gara. E questo ha rischiato Morandi, almeno fino all'arrivo della nota ufficiale emessa dalla direzione artistica del Festival in accordo con la Rai, che ha respinto l'accusa " perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra ".