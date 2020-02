Dopo le polemiche i saluti a Cecchetto

La 70esima edizione del festival di Sanremo sarebbe dovuta essere l'occasione per celebrare le sette decadi della kermesse musicale più importante del nostro Paese. Sarebbe dovuta essere una grande festa per ricordare e omaggiare tutti, o almeno parte, dei protagonisti che hanno contribuito a rendere grande il Festival. In quest'ottica, ha fatto molto rumore la polemica per il mancato invito a Claudo Cecchetto, uno dei produttori musicali più importante del panorama musicale italiano e non solo.

Cecchetto è uno dei padri artistici anche dei due conduttori, Amadeus e Fiorello, che hanno percorso gran parte dei loro primi passi nel mondo dello spettacolo proprio sotto l'ala protettrice di Claudio Cecchetto. Anche per questo motivo la sua assenza si è fatta sentire: " Non doveva far piacere a me andare ma doveva far piacere a loro avermi. Nella vita penso di aver dimostrato abbastanza, non mi attacco a queste cose. Resta il fatto che Fiorello e Amadeus li ho scoperti io e ci sono cose che restano nel tuo curriculum e anche nel tuo cuore ", ha dichiarato Cecchetto a Chi.

Le parole di Claudio Cecchetto hanno inevitabilmente lasciato il segno, anche per un retroscena svelato pochi giorni fa da Dagospia. Pare, infatti, che Jovanotti sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti di questo festival di Sanremo ma all'ultimo minuto ha dato forfait, ufficialmente per un viaggio improvviso in bicicletta in Perù. Tuttavia, il sito diretto da Roberto D'Agostino ha svelato che la vera ragione per la quale Jovanotti non è stato all'Ariston è proprio il mancato invito ad Amadeus.