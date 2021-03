Sanremo ora "resiste" ma perde altri 2 milioni di spettatori

La serata dedicata alle cover in duetto ha fatto un mini miracolo. Quello di far crescere, seppur di pochi punti, i dati di ascolto. La terza serata del festival di Sanremo è stata seguita da una media di 7.653.000 di telespettatori con uno share che si attesta al 44,3%. Sempre a rilento, però, la prima parte della serata seguita da 10.596.000 di spettatori con il 42,4% di share. Un punto e una manciata di spettatori in più - rispetto alla serata precedente - che consolano Amadeus e Fiorello, ma non premiano lo spettacolo.

Niente a che vedere con i traguardi della passata edizione, dove si erano raggiunti i 13.533.000 di spettatori con il 53,6% di share. Decisamente meglio la seconda parte di Sanremo seguita da 4 milioni 369mila spettatori e il 50,6% di share. A "gonfiare" il dato della seconda parte della serata delle cover, però, è stato lo sforamento fino (e oltre) le 2 di notte. A conti fatti pesa ancora la perdita di oltre 2 milioni di spettatori e oltre il 10% di share rispetto al Festival del 2020.

La terza serata della kermesse canora ha tenuto botta con l'arrivo sul palco del teatro Ariston di moltissimi ospiti, che hanno duettato con i campioni in gara. Da Manuel Agnelli ai The Kolors, da Donatella Rettore a Samuele Bersani, i duetti si sono susseguiti uno dietro l'altro a ritmo serrato e con qualche intoppo tecnico. Questo non ha comunque scongiurato lo sforamento oltre le 2 di notte. Sul palco anche i Negramaro, Emma Marrone con Achille Lauro, l'attrice Monica Guerritore e il campione Sinisa Mihajlović insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Archiviata la serata delle cover questa sera si torna alla gara vera e propria, che si annuncia come una maratona. Sul palco dell'Ariston si esibiranno, infatti, i 26 Big e i 4 giovani semifinalisti. Sarà la direttrice d'orchestra più giovane d'Europa, Beatrice Venezi, a presentare la finale delle Nuove Proposte. A contendersi la vittoria - tutta al maschile - saranno Folcast, Gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou. Co-conduttrice al fianco del direttore artistico sarà la giornalista Barbara Palombelli. A fare da corollario allo spettacolo di Fiorello e Amadeus pochissimi ospiti: Achille Lauro con il suo quarto atteso quadro e Mahmood con una performance live. Non mancheranno, infine, le consuete incursioni dell'ospite fisso Zlatan Ibrahimovic. Il tutto con una previsione di chiusura puntata sempre dopo le 2 di notte.