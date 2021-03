Problemi tecnici per Neffa e Noemi. Il web si scatena: "Canta col fuso orario di Mosca"

La terza serata del festival di Sanremo si è aperta con un classico: il problema tecnico. Vittime della defaillance Noemi e Neffa, che sono stati i primi a calcare il palco dell'Ariston per dare il via alla serata delle cover in duetto. Un problema di ritorno in cuffia che ha messo in crisi i due cantanti in avvio di esibizione e che non ha fatto sentire quasi nulla ai telespettatori.

Per la serata delle cover Noemi ha scelto di cantare il brano "Prima di andare via" con il suo interprete originale, Neffa. Il cantautore, al secolo Giovanni Pellino, tornava sul palco di Sanremo dopo una lunga assenza durata quasi cinque anni. L'arrivo sul palco della coppia non è cominciato, però, nel migliore dei modi. Il cantautore, nell'imboccare le scale, non si è accorto della necessità di Noemi di ricevere un aiuto per scendere in sicurezza i gradini dell'insidiosa scalinata del teatro. E mentre la cantante conquistava il centro dell'Ariston a piccoli passi, Neffa se n'era già andato in postazione.

Non è andata meglio l'della cover. Per un problema di natura tecnica ad un computer la voce di Neffa è stata in evidente ritardo nei primi 30 secondi e il cantautore è sembrato essere fuori sincrono con la partner nella parte di attacco del pezzo. La voce che va e viene, gli sguardi di imbarazzo tra i due e l'orchestra che continua a suonare. Un avvio da incubo insomma. Ci ha pensato Noemi a riprendere il controllo del brano, quando ha iniziato a cantare da sola e la prosecuzione della performance è filata liscia fino alla fine.

Le evidenti difficoltà del duo non sono sfuggite all'occhio (e all'orecchio) attento del popolo dei social network e su Twitter i commenti ironici alla prestazione di Neffa si sono sprecati: "Per sapere Neffa sta cantando col fuso orario di Mosca", "Noemi e Neffa duettano come me e mia moglie quando litighiamo aha", "Ahia, noooo il ritardo in cuffia no". E ancora: "Ti si ama lo stesso Noemi", "C'era del playback, riuscito male, in questa cover ". Pungenti e ironici gli internauti hanno voluto sorridere sul problema tecnico in cui Noemi e Neffa sono incorsi all'inizio della terza serata del festival.