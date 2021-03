"La leucemia è stata perfida". Poi Sinisa canta con l'amico Ibra

Si sono punzecchiati ricordando gli screzi in campo e l'amicizia nata da una testata. Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlović sono stati tra i protagonisti della terza serata del festival di Sanremo tra ricordi, aneddoti e battutine. E non è mancato neppure l'intermezzo musicale con il duetto (con la complicità di Amadeus e Fiorello) sulle note di "Io, vagabondo" dei Nomadi.

È stato Ibrahimovic ad annunciare l'arrivo sul palco del "gladiatore", collega sul campo e amico nella vita. Con un look da James Bond, come lo ha definito Amadeus, Mihajlović ha ricordato come è nata l'amicizia con Zlatan, con una provocazione che ha scatenato la famosa testata in Juventus - Inter del 2005. I due si sono punzecchiati per diversi minuti prima di parlare del feeling cresciuto nel tempo e trasformatosi in amicizia. Due campioni fuori e dentro il terreno di gioco.

Amadeus, nel dialogare con Mihajlović, è tornato a parlare anche della malattia che lo ha colpito di recente e Sinisa non si è sottratto: " È stata una malattia perfida, ti cade il mondo addosso, all'inizio ho subito il colpo e poi, dopo qualche giorno, ho iniziato a pensare positivo. Ero convinto che avrei vinto questa malattia ". E così è stato grazie al trapianto di midollo che lo ha fatto tornare alla vita. Ibrahimovic gli è stato vicino anche se all'inizio, ha confessato lo svedese: " Il timore di non sapere cosa dire e come rincuorarlo era grande. Ho impiegato qualche giorno prima di chiamarlo e quasi è stato lui a dar forza a me ". " Ero sotto cortisone ", ha scherzato Sinisa.