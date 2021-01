Le scene sensuali di Bridgerton finiscono sui siti porno

I motivi del successo di Bridgerton la serie originale prodotta da Shonda Rhimes e trasmessa da Netflix sono molti, ma di sicuro l’avvenenza dei personaggi e la trama ricca di numerosi momenti di sesso ne hanno fatto un vero e proprio capolavoro visto da milioni di persone in tutto il mondo.

È stata proprio questa serie, ad esempio che ha portato alla fama l’attore Regé-Jean Page nei panni del duca di Hastings Simon Basset definito il nuovo sex symbol per antonomasia. Ma se tutto questo successo è motivo di orgoglio per i produttori, esiste un rovescio della medaglia poco piacevole. Molte delle scene della serie sono finite su alcuni siti porno. Per questo motivo Netflix è dovuto correre ai ripari aprendo una guerra per “ uso improprio della proprietà intellettuale ” contro diversi portali hot.

Alcune delle scene più sensuali tra Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page appunto Daphne e il duca di Hastings sono state estrapolate dal contesto del racconto e inserite in mezzo a firmati pornografici ottenendo centinaia di migliaia di visualizzazioni. Stessa cosa era successa in passato con la serie Normal People e Game of Thrones.

Una grave violazione del copyrightight che ha mandato su tutte le furie sia Netflix sia gli attori che non ci tengono ad essere associati al mondo dei film hard. Il “The Sun” uno dei primi tabloid a pubblicare la notizia ha riportato la dichiarazione di una fonte molto vicina al cast. " Il fatto che le scene di sesso di Bridgerton appaiano al fianco ad alcuni dei materiali più osceni offerti dal web ha da offrire hanno suscitato orrore e rabbia. Le scene erotiche hanno contribuito al successo della serie, che però resta soprattutto uno stimato drama basato su romanzi bestseller. È stato particolarmente angosciante per Phoebe e Regé-Jean, due giovani attori che hanno firmato per il ruolo di una vita e sono disposti a essere sfruttati in questo modo ".

Molte delle scene in questione sono già state rimosse visto il massiccio intervento legale della piattaforma, ma a quanto pare riuscire ad arginare la diffusione del web sembra una cosa molto complicata. Non è certo la prima volta che da film famosi vengano estrapolate scene e inserite all’interno di siti porno, ma questa volta Netflix sembra fare sul serio decisa a tutelare il cast e tutta la serie di cui è già stata annunciata la seconda stagione.