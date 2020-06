Scene di sesso al cinema? Ecco come il Covid cambia tutto

Come è noto la pandemia da Covid-19 ha cambiato molto la vita di tutti: per evitare il contagio sono molte le decisioni che sono state prese in fatto di sicurezza. Dal divieto di assembramento, all'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi, passando per il distanziamento sociale. E' chiaro che ciò che bisogna evitare è il contatto fisico e questo ha portato ad un problema nel mondo del cinema: come si potranno fare le scene di sesso a Hollywood?

Come molte altre realtà, anche l'industria cinematografica è stata messa in ginocchio dalla pandemia che ha colto il mondo impreparato. Le produzioni sono state costrette a fermarsi, le sale cinematografiche sono state chiuse e gli attori si sono trovati disoccupati da un giorno all'altro. Perciò se da una parte è chiaro il bisogno di far ripartire tutto ora che la situazione sembra essere un po' più tranquilla, dall'altra è indispensabile assicurare la sicurezza di attori e cast tecnico.

Le scene di sesso, al cinema, rappresentano dunque un problema da non sottovalutare, dal momento che prevedono uno strettissimo contatto fisico. Hollywood, quindi, sta pensando a delle situazioni per ovviare a questo tipo di problemi e non dover rinunciare a scene dal contenuto sessuale.

Si dovrebbe partire da un controllo dettagliatissimo sulle condizioni di salute degli attori: non solo la misurazione della temperatura, ma tutto ciò che è possibile utilizzare per controllare la salute degli interpreti e assicurarsi che non siano asintomatici. A questo, naturalmente, si aggiunge una routine di sanificazione e lavaggio regolare per tutte le zone del set e soprattutto per quelle in cui dovrebbero avere luogo le scene di sesso.

Ma la più grande modifica è quella che riguarderebbe la possibilità di eliminare del tutto alcune di queste scene. Come è già stato sperimentato in Francia, la strada è quella di valutare di volta in volta il grado di pericolosità della scena: se il contatto è troppo intimo da permettere un possibile contagio, nonostante le precauzioni, è possibile che la scena venga eliminata.

A differenza del mercato europeo, però, l'industria hollywoodiana ha a disposizione mezzi più tecnologici e avanzati. Per questo si sta prendendo in considerazione l'idea di utilizzare la CGI, la Computer Generated Imagery altrimenti nota con il nome di Computer Grafica. Come riportato dal Daily Mail, dunque, per evitare un contatto fisico che potrebbe far ammalare i beniamini di Hollywood, gli studios stanno pensando all'idea di creare digitalmente le scene più intime, evitando così il contatto umano tra gli attori. Se questa pratica dovesse andare in porto, è certo che il cinema non sarà più lo stesso.

