"Il nome di mia moglie...". E Will Smith tira uno schiaffo all'attore

Della cerimonia degli Academy per la consegna dei premi Oscar di quest'anno in pochi si ricorderanno i vincitori o altri highlights che non siano il ceffone a mano piena rifilato sul palco da Will Smith a Chris Rock. Qualcuno avanza il dubbio che possa essere stato tutto concordato ma poco importa per la memoria futura: quello schiaffo sarà l'emblema dei premi Oscar del 2022. Tutto nasce da una battuta infelice dell'attore comico, presentatore della serata, sul taglio di capelli cortissimo della moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia.

" Ti prepari per Soldato Jane 2? ", ha detto Chris Rock rivolgendosi alla donna. In un primo momento Will Smith non sembrava essersi risentito per quelle parole ma alla vista dell'espressione non entusiasta di sua moglie, all'attore è scattato qualcosa. Will Smith si è alzato dalla sua sedia e ha sferrato un violento schiaffo ai danni del collega. " Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca ", ha detto l'attore una volta tornato al suo posto. Inevitabile lo stupore in platea da parte dei presenti, che davanti a una scena così surreale hanno pensato potesse trattarsi di uno sketch.

Pochi minuti dopo, però, Will Smith ha ricevuto il suo primo premio Oscar come miglior attore protagonista per il film King Richard ed è salito sul palco tra le lacrime, scusandosi per quanto accaduto precedentemente con l'Academy e con gli spettatori, ma non con Chris Rock. " L'amore fa fare follie ", ha detto Will Smith con le lacrime agli occhi. L'attore ha poi aggiunto: " In questo momento della mia vita sono sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare su questa Terra. Sono stato chiamato nella mia vita ad amare le persone, a proteggere le persone ed essere un fiume per la mia gente. Ho dovuto proteggere Jade che è una delle donne più forti e delicate che ho mai incontrato. Io voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura, attenzione ". Poi ha azzardato anche un paragone con il personaggio che gli ha permesso di vincere l'Oscar: " Richard Williams era un difensore accanito della sua famiglia ".