Lo scivolone di Myriam Catania sulla Tatangelo: "Una napoletana poco elegante"

" Perché è sexy? È un po' nuda? Quindi mi vesto di me**a..." , riecheggiano da ore sul web le parole di Myriam Catania nei confronti di Anna Tatangelo. Il Grande Fratello ha messo alla prova gli inquilini della Casa con una gara a colpi di tweet, ma uno di quelli indirizzati all'attrice l'ha fatta scivolare in una gaffe clamorosa.

La produzione ha permesso ai concorrenti di utilizzare Twitter per un pomeriggio intero ed esprimere così giudizi anonimi sui coinquilini. Un modo per scombinare gli equilibri creatisi all'interno del reality con pensieri - più o meno positivi - che hanno creato ilarità ma anche tensioni all'interno della Casa. La prima a doversi confrontare con i giudizi anonimi è stata l'attrice Myriam Catania, che per colpa di un coinquilino un po' dispettoso, è finita dritta dritta nelle fauci del popolo social per le sue parole su Anna Tatangelo.

" Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo ", questo è il cinguettio pubblicato da uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip su Twitter. Il giudizio anonimo in sé non ha suscitato scalpore tra gli internauti. Ma ci ha pensato Myriam Catania a scatenare i fan della cantante di Sora con la sua replica. L’attrice, infatti, nel commentare il tweet dell'anonimo coinquilino, ha fatto una vera e propria gaffe: " Non ce l'ho presente Anna Tatangelo. Mi sembra che sia una napoletana non estremamente elegante. Ora non mi ricordo bene, ma se dovesse essere così mi dispiacerebbe. Io sono una che tiene alla moda ".

Le parole espresse dalla Catania - che fuori dalla Casa aveva già fatto mormorare per il bacio con la Gregoraci - hanno creato una vera e propria ondata d'urto sui social network. Da una parte i fan della Tatangelo che non hanno gradito l'uscita di Myriam, dall'altra il vasto pubblico di Twitter che ha trasfromato la gaffe dell'attrice in una scenetta virale: " Ma chi è stata Miriam Catania che si permette di dire che Anna Tatangelo non è elegante ... ah Miriam ma vafff ... !!!! Ahahaha", "Comunque rido ancora se penso che ieri nella casa hanno fatto passare la Tatangelo (gran fregna) per un cesso che si veste de***rda ". E così, ancora una volta, il Grande Fratello Vip fa parlare di sé sul web diventando l'edizione più socialite di sempre.