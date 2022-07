Sconosciuto bacia il seno di Wanda Nara mentre lei gira un video per i social

Era da un po' che Wanda Nara non finiva al centro della cronaca rosa. Ma l'ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha riportato la moglie di Mauro Icardi sulla bocca di tutti per colpa di un fuori programma decisamente piccante.

Dopo la fuga romantica in Africa con il suo Maurito, Wanda Nara è volata a Ibiza insieme alla sorella Zaira e ai rispettivi figli. Di Icardi e Jakob Von Plessen (compagno di Zaira) non c'è però traccia. Con le due argentine, sull'isola spagnola, è volato invece l'inseparabile make-up artist di fiducia della Nara, Kennys Palacios. Tra sole, relax in barca e shopping, i tre non mancano di documentare le loro giornate sui social network comprese le notti brave, che trascorrono nei locali più in voga dell'isola.

Durante l'ultima serata trascorsa al Usuahia, in occasione del concerto del cantante portoricano Ozuna, però, Wanda Nara ha attirato l'attenzione di uno sconosciuto. L'argentina stava girando un video su Instagram quando un ragazzo, che stava ballando vicino a Zaira, si è avvicinato e l'ha baciata sul seno, messo in evidenza da uno strettissimo top nero. Complice la musica altissima e l'alcol, l'uomo si è lasciato trasportare dall'istinto, cogliendo impreparata la moglie di Icardi, e ha provato addirittura a farle bere il suo drink, avvicinandole la cannuccia alla bocca.

Come si vede nel video pubblicato sulla popolare piattaforma social dedicata alle foto, Wanda declina l'invito a bere, ripetendo un paio di volte "no" e girando il viso per allontanarsi dal bicchiere. L'argentina appare imbarazzata dall'insistenza del giovane, che poi continua a ballare al loro fianco, mentre Zaira e Kennys Palacios si stringono attorno a lei. Il tutto è stato ovviamente ripreso dalla fotocamera del cellulare della Nara, che ha condiviso il filmato su Instagram, attirando l'attenzione di curiosi e media e scatenando, forse, la gelosia di Maurito che, in questo momento, è impegnato con il Psg.