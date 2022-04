"Problemi condominiali". Cosa è successo tra Melissa Satta e Wanda Nara

Anche i ricchi hanno problemi di allagamenti. Chiedere a Melissa Satta che, secondo gli ultimi gossip, avrebbe dovuto affrontare una consistente perdita d'acqua nel suo appartamento per colpa di una falla nella piscina del loft al piano superiore. Peccato che i proprietari del piano di sopra siano Wanda Nara e Mauro Icardi, che hanno acquistato la proprietà di recente.

La storia è comune a quella di decine di famiglie, che si trovano a dover combattere ogni giorno con i soliti vecchi problemi condominiali. Ma in questo caso la curiosità è doppia per i protagonisti della vicenda: Melissa Satta, Wanda Nara e Mauro Icardi. Il gossip è stato lanciato, come spesso accade in questi casi, dal portale Dagospia che ha svelato come Wanda e Melissa siano arrivate ai ferri corti per colpa della perdita d'acqua. " I problemi con i vicini non risparmiamo nemmeno i vip! ", ha ironizzato il sito di Roberto d'Agostino, raccontando quanto sarebbe accaduto in quel di City Life.

La voce sarebbe iniziata a circolare nell'ambiente dello spettacolo negli ultimi giorni: " A Milano raccontano la brutta disavventura di Melissa Satta, l'ex velina avrebbe affrontato un problemino mica da poco: tutta colpa della piscina dei suoi vicini, con conseguente pioggia di acqua nella sua abitazione. Di chi si tratta? Nientepopodimenoché della coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi ". I dettagli rimangono sconosciuti, ma sembra che dal soffitto dell'appartamento della Satta sia iniziata a gocciolare acqua. Perdite abbondanti che provenivano dall'attico di proprietà della famiglia argentina.

Non è cosa nuova, infatti, che Wanda Nara e Mauro Icardi abbiano deciso di mantenere a Milano una base nei loro spostamenti. La coppia ha acquistato un appartamento lo scorso anno e, grazie ai lavori di ristrutturazione, ne ha preso possesso negli ultimi mesi. I primi problemi con gli altri condomini sarebbero però sorti immediatamente. Le infiltrazioni di acqua nell'appartamento di Melissa Satta sarebbero originate dall'impianto idraulico della piscina, che è stata realizzata sul terrazzo del loft degli Icardi. Una perdita sfuggita all'attenzione degli Icardi, ma che la Satta ha visto fin troppo bene. Dai diretti interessati bocche cucite, ma intanto la storia tiene banco nell'ambiente.