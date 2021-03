"Scortesia", "Rispettate il Papa...". Ed è lite Extraliscio-Mara Venier

Come tradizione, il giorno dopo la finale del festival di Sanremo, Domenica In trasmette in diretta dal teatro Ariston con tutti i protagonisti della kermesse canora. Una puntata evento che si protrae fino alle 20, a ridosso del Tg1, durante la quale tornano sul palco i cantanti in gara. Quest'anno ci sarebbero dovuti essere i 26 cantanti che fino a ieri hanno gareggiato per la vittoria ma il protrarsi dello speciale su Papa Francesco in Iraq ha complicato la scaletta, tanto che Mara Venier è stata costretta a fare un cambio in corsa. Questo ha causato uno smottamento nel meccanismo perfetto di quella che viene a tutti gli effetti considerata l'onda lunga del Festival. L'esibizione de Gli Extraliscio è stata soppressa e questo non è piaciuto al gruppo, che si è lamentato con veemenza. I malumori sono giunti fino all'orecchio della conduttrice, che ha risposto in diretta alla polemica. Non l'unica di questa domenica sanremese.

" La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse ", così Elisabetta Sgarbi tuona dopo aver saputo che la band non si sarebbe esibita per l'ultima volta sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Lei è il produttore musicale degli Extraliscio ed è su tutte le furie quando scopre i cambiamenti in corsa della scaletta. " Invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione - racconta la Sgarbi - li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo ", ha affermato il produttore nel commentare quanto accaduto a causa dello sforo dello speciale su Papa Francesco.