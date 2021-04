L'imbarazzo della De Filippi per la frase di Pio e Amedeo

Quattro milioni di spettatori e uno share del 20,1% per la prima puntata dello show comico di Pio e Amedeo, che ha regalato a Canale Cinque la vittoria nel prime time. Tra sketch, balletti e monologhi, in studio si sono alternati numerosi ospiti: dai cantanti Tommaso Paradiso e Francesco De Gregori al comico Francesco Pannofino, fino ad Emanuele Filiberto di Savoia. Protagonista della serata anche Maria De Filippi che - più che ad un'intervista - è stata ironicamente sottoposta ad un interrogatorio. Pio nel ruolo di conduttore e Amedeo nel ruolo di opinionista - disturbatore.

Che sarebbe stato impegnativo Maria De Filippi lo ha capito sin dal suo ingresso in studio: " Ditemi, m i devo preoccupare ?". E in effetti i timori erano più che leciti. Pio è partito forte e, prima di mandare una serie di foto della popolare conduttrice sul maxi schermo, l'ha avvertita: " Proveremo a farti piangere Maria. Sai che succede se piangi, vero? Lo share boom boom ". E in effetti a farla piangere ci sono riusciti sì, ma dalle risate anche se non sono mancati i momenti di imbarazzo.

Ti vuoi mettere comoda? Abbiamo delle ciabattine...te le metto. Maria! Hai dei piedi perfetti. Non un alluce valgo, non una vena varicosa, niente. Ma ti scrivono i feticisti dei piedi? Glieli segnalo io da domani mo'

Dillo, gli davi un succhiotto sul collo a Maurizio in quella foto, eh. Ma lui quando è stanco a letto manda i consigli per gli acquisti?".

"No, sono io che mando gli rvm

Come quando Pio - seduto accanto a lei sul divanetto delle interviste - ha provato a mettere a suo agio Maria, facendogli indossare un paio di ciabattine da camera: "". La De Filippi è stata al gioco, anche quando Pio ha scherzato sulla sua intimità con Maurizio Costanzo: "Scatenando la reazione divertita della De Filippi:".