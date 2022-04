Johnny Depp accusato dalla Heard: "Abusi sessuali"

Non solo violenza domestica, ma anche abusi sessuali. È l'ultimo capitolo della guerra senza esclusione di colpi che si sta combattendo in Tribunale tra Johnny Depp e Amber Heard. Le nuove accuse sono emerse nel corso del processo per diffamazione intentato dall'attore contro l'ex moglie.

Secondo i legali della star di Aquaman, Depp l'avrebbe penetrata con una bottiglia di liquore dopo averla tenuta in ostaggio per tre giorni mentre erano in Australia nel 2015. Altri abusi sessuali sarebbero avvenuti nello stesso anno anche alle Bahamas. Ascoltando l'avvocato della Heard mentre descriveva le violenze, Depp scuoteva la testa per negare le accuse, poi respinte anche dai suoi difensori. «Nessuna donna ha mai accusato l'attore di essere stato violento», hanno detto. Gli avvocati dell'ex moglie hanno colpito duro contro il divo di Hollywood ritenuto responsabile di continui «abusi verbali, emotivi, fisici e sessuali». Comportamenti che sarebbero stati innescati da «dall'abuso di droghe e alcol». In aula è stata ascoltata una registrazione in cui Depp si rivolgeva alla Heard con queste parole: «Pensavo di poter mettere via il mostro per sempre». Invece, secondo l'ex moglie, le violenze domestiche non si sono mai fermate. Di questo l'attrice ha parlato in un editoriale sul Washington Post nel 2018. Per il contenuto di questo articolo Depp le ha fatto causa per 50 milioni di dollari sostenendo di avergli rovinato la carriera e di avergli procurato un danno economico. Anche se nell'articolo non veniva mai fatto il nome dell'attore, dopo la sua pubblicazione la Disney lo scaricò per il ruolo del capitano Jack Sparrow nel film campione di incassi «Pirati dei Caraibi». In aula è emerso anche il tema della gelosia di Depp e della sua ossessione per il miliardario Elon Musk, con il quale l'attrice ebbe una relazione dopo di lui. Sul banco dei testimoni si è seduta la sorella della star, che ha ricordato di aver sentito la Heard insultare il marito accusandolo di essere «vecchio e grasso». Ha parlato anche delle violenze sul fratello da parte della loro madre.