"Sembri una pornostar". E scoppia la rissa tra la Elia e Vera Gemma

Gli hater e le critiche non arrivano solo da perfetti sconosciuti. I vip devono fare i conti anche con i colleghi più polemici. Lo sa bene Vera Gemma, l'ex naufraga dell'Isola dei famosi che, dopo aver pubblicato una foto hot sul suo profilo Instagram, è finita sotto l'attacco pubblico di Antonella Elia.

A dare il via alla rissa social è stato l'ultimo post condiviso da Vera Gemma sulla sua pagina Instagram. Un'immagine in primo piano in cui l'attrice, fresca di partecipazione all'Isola dei famosi, ha mostrato il prosperoso décolleté stretto in una micro canottiera. Uno scatto audace che ha infiammato il web, solleticando l'immaginazione dei suoi follower. Ma che ha anche scatenato la pungente critica di Antonella Elia. Quest'ultima, che da un po' di tempo è sparita dalla tv, non ha restito a punzecchiare la collega, commentando il post e finendo lei stessa criticata dai follower.

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip è stata una delle prime a commentare il post, scrivendo: " Ma non è un po’ troppo??? ". Sulle prime Vera Gemma non ha replicato, ma i suoi fan hanno difeso la scelta dell'attrice di apparire sul web in piena libertà: " Tu nei hai fatte di peggio. Meglio tacere", "Da che pulpito Antonella... ". Una serie di commenti dai quali Antonella Elia ha provato a difendersi con decisione e sfrontatezza: " Alla mia età temo di essere molto più figa di quanto non sarai mai tu ".