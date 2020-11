Serata di fuoco al Gf Vip tra Matilde e Franceska: "Un autore ha evitato che arrivassero alle mani"

Che tra Matilde Brandi e Franceska Pepe non scorra buon sangue è ormai acclarato. Le due già nella casa del Grande Fratello hanno mostrato di non avere feeling, di non essere in sintonia ma dall'uscita della shhowgirl romana la situazione tra le due sembra essere precipitata e le due, in più di una occasione, si è quasi sfiorata la rissa. L'ultimo episodio è accaduto ieri dopo la diretta del Grande Fratello ma tra Matilde e Franceska ci sono dei precedenti sia a Live - Non è la d'Urso e sia al Grande Fratello stesso.

A svelare che la Pepe e la Brandi siano quasi arrivati alle mani è stato il conduttore Alfonso Signorini, che durante la diretta di Casa Chi ha raccontato quello che è accaduto lontano dalle telecamere alla fine della puntata, quando le due hanno lasciato lo studio. Per raggiungere i camerini, che si trovano in parte all'esterno della tensostruttura e in parte all'interno, gli esclusi devono attraversare la passerella dello studio e andare dietro l'occhio, simbolo del Grande Fratello. Ed è probabilmente in questo passaggio che Franceska e Matilde hanno avuto un incontro ravvicinato, che ha scatenato quella che sarebbe potuta diventare una vera e propria rissa.

" La puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l'ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole, mentre adesso appariva molto divertita ", ha raccontato Signorini. Il riferimento è alla puntata della sera di domenica di Live - Non è la d'Urso, dove Matilde Brandi è scoppiata in lacrime davanti a un'impassibile Franceska Pepe. Nello studio di Barbara d'Urso, la Pepe ha accusato la Brandi di non essere matura perché piangeva per delle minacce ricevute da lei e dalle sue figlie.