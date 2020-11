GF Vip, Matilde Brandi minacciata: "Stupro le tue figlie e le sciolgo nell'acido"

Matilde Brandi continua a far parlare di sé anche dopo l'addio al Grande Fratello Vip. Dopo l'eliminazione, fuori dalla Casa, la showgirl si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di alcuni ex inquilini. Le sue parole, però, hanno attirato le critiche dei fan di altri concorrenti, facendola finire dritta dritta al centro delle polemiche. Ma tra il non essere amata all'essere minacciata ce ne vuole. E invece il web ha regalato (se così si può dire) l'ennesima follia.

Sei una falsa di m....a, prima amore e ciccì con Dayane poi nomini Elisabetta. Tu sei una povera burina coattona che non valorizza chi ti è stata vicina li dentro, vergognatene. Spero Dayane ti sputi in faccia quando saprà la verità

Se ti vedo a Roma ti giuro ti uccido le tue figlie con l'acido muriatico stai attenta perché so dove vivi! Guardati le spalle, sei una battone da 2 soldi quelle gemelle da stuprare

Il solito leone da tastiera - nascosto dietro uno dei tanti profili fake - ha messo alla gogna Matilde Brandi criticandola, offendendola e addirittura minacciando lei e le sue figlie: "". Un lungo commento, pubblicato sotto un post Instagram, diinaudita e che non si è fermato alle semplici offese: "".

Non è la prima volta che sui social hater e odiatori sfogano le loro frustrazioni sui personaggi famosi e non solo. Ma tra offese e minacce la differenza è seria e Matilde Brandi è solo l'ultima vittima della follia social. La ferocia con cui sono state scritte quelle frasi, indirizzate con dovizia di dettagli verso la showgirl, hanno indignato il web intero e numerose pagine di gossip, come Trash Italiano, hanno riportato il commento choc sottolineando come tutto questo possa e debba portare solo a denunce.

A schierarsi in difesa di Matilde Brandi anche Alba Parietti, che ha deciso di pubblicare il commento in segno di solidarietà alla collega. Ma soprattutto per denunciare l’accaduto: " Tutto ciò per un gioco televisivo? Ma dove siamo arrivati ? Ma cosa siamo diventati? Ma come può restare impunito un simile attacco vigliacco e tremendo Ricevo anche io e mio figlio sulla sua pagina altrettante invettive assurde. Io non vedo l’ora che finisca questo stillicidio assurdo, bisogna abbassare i toni e punire chi non si rende conto di ciò che dice o scrive ".