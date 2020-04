Sergio Ramos e il bacio appassionato alla sua Pilar Rubio scatena i follower

Sergio Ramos è uno dei difensori più forti in circolazione nonostante abbia già 34 anni e abbia già dimostrato tanto nella sua lunga e vincente carriera. Il difensore spagnolo è un uomo fortunato anche nella vita privata dato che da tempo è insieme alla giornalista spagnola Pilar Rubio, più grande di lui di 8 anni, e che l'ha reso padre per ben tre volte. I due si sono sposati di recente, nel giugno dello scorso anno con un matrimonio da sogno.

L'affascinante Pilar è molto conosciuta in Spagna ed ha tanto seguito sui social con oltre quattro milioni e mezzo di follower su Instagram: niente a che vedere con gli oltre trentotto del compagno ma pur sempre un ottimo numero. La donna qualche mese prima del matrimonio aveva svelato alcuni particolari come l'ingaggio di un gruppo musicale tra AC/DC ed Aerosmith e altre informazioni di servizio: "Tutti gli ospiti quando si arriva al cancello della tenuta, lasceranno i loro telefoni e macchine fotografiche in un armadietto per sentirsi bene e godersi il matrimonio tranquillamente".

Pilar ha compiuto 42 anni lo scorso 17 marzo e nonostante tre gravidanze sfodera un fisico davvero mozzafiato. La famiglia Ramos, però, si allargherà ulteriormente dato che la Rubio, nel mese di gennaio, all'interno del programma televisivo "El Hormiguero", svelò come fosse ancora incinta pur senza sapere il sesso essendo arrivata solo al secondo mese di gestazione.

Ad oggi non si sa se Sergio e Pilar sappiano il sesso del nascituro ma una cosa è certa: l'amore tra i due è vivo più che mai. Il difensore del Real Madrid ha pubblicato una foto intento a baciare la moglie con una didascalia che non lascia spazio ad alcuna interpretazione circa il momento che sta vivendo il mondo intero per la pandemia da coronavirus: "Qualcosa di così semplice e con così tanto significato. Alcuni di voi ne sono privati ora, ma torneranno. Come per tutto ciò che abbiamo dato per scontato, sentiamoci di più, assaporiamo di più, viviamo di più, vogliamo di più, baciamo di più. Non dare nulla per scontato. Senti, assapora, vivi, ama e bacia di più!".



