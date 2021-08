Da Sergio Zavoli una lezione che può ancora insegnarci molto

Come non poteva la tv di Stato non rendere omaggio a uno dei suoi più grandi protagonisti, giornalista che ha firmato inchieste e programmi indimenticabili, dal terrorismo al fascismo alla malattia mentale? Proprio un anno fa, il 4 agosto, scompariva Sergio Zavoli (foto): maestro del giornalismo italiano, radiocronista, presidente della Rai negli anni '80, narratore e scrittore. Un uomo che ha attraversato vita, carriera e storia con spirito di servizio ed etica dell'informazione pur non dimenticando il pragmatismo ma soffrendo anche per il degrado della tv stessa. Se avete voglia di rivedervi i suoi capolavori di giornalismo, avete tempo fino a lunedì prossimo. Da domenica scorsa, per ricordarlo, la Rai ha programmato molti appuntamenti. Oggi si comincia sul primo canale con il ricordo di Uno Mattina Estate, mentre sul terzo alle 16.10, Paolo Mieli propone Sergio Zavoli: storia di un cronista che ripercorre la sua carriera da quando nel 1947 giovanissimo, iniziò a lavorare a Rimini come cronista sportivo. Su Rai Storia, tra le tante proposte, tutti i pomeriggi alle 15 Nascita di una dittatura, le sei puntate che negli anni '70 il giornalista dedicò agli anni che precedettero l'ascesa del fascismo. Stasera, alle 19.30 Italiani - Sergio Zavoli. Il dire e il fare presenta un'antologia delle sue inchieste radiotelevisive. Sabato, dopo Nascita di una dittatura, alcune puntate del ciclo Diario di un cronista, tra le quali alle 18.30 - Processo allo specchio racconta la famosa trasmissione condotta da Zavoli dedicata al Giro d'Italia, Processo alla tappa, mentre alle 19 Tre storie con i servizi sul Festival di Sanremo e le interviste a Mike Bongiorno e Rita Pavone. Anche RaiPlay propone online alcuni tra i suoi programmi più importanti: La notte della Repubblica, Zavoli incontra Basaglia, Zavoli racconta Fellini e Gli uomini della Luna rispondono. Tanti servizi e approfondimenti anche sui Tg e su RadioRai.