Una serie tv su Baymax, il robot "fuori forma" che aiuta i più deboli

Nato dalla fervida immaginazione di Don Hall e Chris Williams, il personaggio di Baymax è stato uno dei co-protagonisti del film Big Hero 6. Arrivato nelle sale nel 2014, è stato uno tra i lungometraggi di maggior successo per la Disney, tanto da vincere persino un premio Oscar come miglior film di animazione. Ora, il simpatico robot "fuori-forma" che aiuta i più deboli diventa il protagonista di una serie tv in computer grafica che arriva in streaming su Disney+ dal 29 giugno. Annunciata già un anno fa, lo show debutta in piattaforma in un momento di grande espansione per il colosso di Disney+, in cui ai film per famiglie e alle serie tv a tema super-eroi si aggiungono programmi dedicati ai più piccoli (che, inevitabilmente, fanno gola ai più grandi). In Baymax, per una volta, si dimentica il politicamente corretto e storie inclusive per fare spazio al puro intrattenimento che strappa più volte una sonora risata.

La serie funge da sequel perfetto per il film di Big Hero 6, ma si focalizza solo sul personaggio di Baymax. In questa nuova avventura, il dolce e simpatico robot ha smesso di combattere i cattivi e ora si aggira tra le strade della futuristica Franskyo per aiutare chi è in difficolta. E lo fa grazie al suo buon cuore e ai suoi super-poteri. Sono sei in tutto gli episodi che compongono la prima stagione e, ai vertici della Disney, si pensa già a un altro capitolo per Baymax. La vicenda prende le fila lì dove è finito il film. Il robot che ha attitudini sanitarie cerca di aiutare i più bisognosi utilizzando le abilità che ha sviluppato in precedenza. La sua missione? È salvare il mondo, una persona alla volta.

"In ogni episodio Baymax vuole solo aiutare qualcuno, e il più delle volte quelle persone non vogliono essere aiutate – rivela il regista della serie tv durante la conferenza stampa virtuale alla presenza della stampa europea-. È come se sentisse il bisogno di farlo. Nel suo voler aiutare fisicamente gli altri finirà con il fare un viaggio profondo che lo porterà a una evoluzione emotiva e verso una vera e propria trasformazione di se stesso". Una serie che colpisce per un’ottima release scenica e che convince per una trama semplice, onesta ma di grande impatto. Sarà un successo? Baymax ha tutte le buone ragioni per farlo. Il film, all’epoca, ha incassato nel mondo ben 657 milioni di dollari. Si decise di non investire nel sequel ma prima nella serie animata Big Hero Six prodotta nel 2017 per i canali Disney XD e Disney Channel per tre stagioni fino al 2021. Ora è il momento per Baymax di tornare a raccontare nuove storie ma in computer grafica.