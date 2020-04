La sexy quarantena di Agustina Gandolfo. Lady Martinez manda in tilt i social

Lautaro Martinez sta continuando ad allenarsi nella sua casa di Milano insieme alla sua sexy compagna Agustina Gandolfo. L'attaccante dell'Inter, tra l'altro, è al centro di una trattativa di mercato che lo vorrebbe al Barcellona nella prossima stagione con i catalani pronti ad investire una cifra importante per portarsi a casa uno dei più grandi talenti in circolazione che sta incantando in Serie A e con la nazionale argentina.

Il Toro ha più volte ribadito la sua volontà di restare all'Inter e di essere riconoscente al club nerazzurro ma le lusinghe e i milioni di euro del Barcellona potrebbero anche avere la meglio. Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti qualche giorno ai microfoni di Sky Sport aveva parlato così circa il futuro del 22enne di Bahia Blanca: "Lautaro Martinez? Lo vedo allenarsi felice coi suoi compagni, con l’Inter. Mi auguro che resti, è un nostro patrimonio insieme ad altri ragazzi, è cresciuto tantissimo. Quando lo abbiamo preso lo seguivamo da tempo, era il più promettente del calcio argentino. Parlando con Milito avevamo capito che potesse avere un futuro importante. Fa parte dell’Inter, è cresciuto tantissimo, è un punto fermo della sua nazionale".

Lautaro fu accolto nella passata stagione dall'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi con i due, insieme alle rispettive compagne, davvero inseparabili in campo e fuori. L'ex Racing, però, giocò poco l'anno passato con in panchina Spalletti che lo fece giocare da titolare solo da metà febbraio in poi quando ci fu la querelle tra il club e Icardi che durò di fatto fino a fine stagione culminato poi con l'addio di Maurito.

Lautaro è sbocciato e come lui anche la sua sexy fidanzata Agustina che senza l'ingombrante presenza della wag per eccellenza Wanda Nara è riuscita ad imporsi ancora di più nei cuori dei tifosi nerazzurri. La sexy modella argentina si sta tenendo in forma in questo periodo di quarantena forzata e lo fa allenandosi duramente insieme a Lautaro postando anche le sue sedute che stanno mandando in tilt i suoi quasi 600.000 follower. Sia lei che il suo compagno di stanno tenendo in forma per non farsi trovare impreparati: lui per tornare in campo nelle migliori condizioni fisiche possibile, se la Serie A ripartirà, lei per non farsi trovare impreparata per la prova costume.



