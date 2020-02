Sfondano l'auto della "Bonas" Francesca Brambilla e rubano tutto: "Sono sconvolta"

" Sempre peggio l'Italia. Ma dove finiremo...dove! ", è il duro sfogo della soubrette Francesca Brambilla che, nella serata di martedì, ha subito un furto in pieno centro a Roma. La "Bona Sorte" del programma di Canale Cinque "Avanti un altro" ha raccontato lo spiacevole episodio vissuto in prima persona nelle storie del suo account Instagram, pubblicando anche alcune fotografie dei danni riportati alla sua auto.

Francesca Brambilla, 28 anni di origini bergamasche, da due anni affianca il conduttore Paolo Bonolis nella trasmissione preserale di Canale Cinque. Nel suo ruolo di "Bona Sorte" la Brambilla ha conquistato l'affetto del pubblico che la segue numeroso anche sui social network. Nelle scorse ore, però, la showgirl 28enne è stata vittima di un furto mentre si trovava in pieno centro a Roma per degli appuntamenti. A raccontare quanto accaduto è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram con una serie di immagini di quanto accaduto. " Questa è la sicurezza del centro di Roma - ha polemizzato la Brambilla sul social network, pubblicando le foto del suo suv danneggiato dai ladri e dei vetri infranti - ero in centro e mi hanno rubato tutto quello che avevo in macchina. No comment ". Secondo una prima ricostruzione, Francesca Brambilla si trovava nel centro cittadino capitolino intorno alle 20.30 quando, ignoti, hanno sfondato il finestrino posteriore del suo suv, rubando tutto ciò che si trovava al suo interno. Via uno zainetto personale con oggetti di valore e anche alcuni indumenti della bella showgirl che si trovavano all'interno del veicolo.