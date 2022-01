Uno sguardo alle serie tv del 2022. Ecco le novità più attese

Il 2022 è un anno carico di buoni propositi e di nuove speranze. Soprattutto è un anno di nuove prospettive per il nostro mondo e che possa girare –finalmente- per il verso giusto, così da archiviare la piaga del Covid. L’anno che verrà è carico di novità anche per quanto riguarda il mondo dello spettacolo che, ancora una volta, si trova costretto a camminare in una realtà piena di insidie. Il 2022 per quanto riguarda le serie tv sarà un pieno di cambiamenti, di ritorni eccellenti e di grandissime novità.

Ancora una volta, sono i colossi di Netflix, Disney+ e di Amazon Prime che affilano i coltelli per portare in Italia (e nel resto del mondo) tantissime serie tv dai generi diversi. Certo, si naviga ancora a vista dato che il mercato della tv in streaming è in continuo movimento ma, per i primi mesi dell’anno, si può già intuire quali potrebbero essere le serie da non perdere. Per l’occasione ne abbiamo selezionate 5. Due sono dei graditi ritorni, le altre tre sono novità da tenere d’occhio.

Euphoria

Come quasi tutte le serie tv che sono entrate in produzione a inizio del 2020, anche il drama dalle sfumature teen di successo negli States ha subito diversi ritardi. La prima stagione risale all’estate del 2019, la seconda (finalmente) arriva sulla HBO dal 9 gennaio e in Italia su Sky dal giorno successivo. Liberamente ispirata a una serie israeliana, Euphoria si focalizza su un gruppo di ragazzi che frequentano un anonimo liceo cittadino divisi tra droga, dipendenze, sesso, alcol, amori e amicizie. Protagonista è Rue (Zendaya). Voce narrante della vicenda, in prima persona si mette a nudo e racconta quanto può essere difficile vivere con una dipendenza da farmaci. Fino a quando il suo destino non si lega a Jules, una ragazza che da poco è arrivata in città. Apprezzata dalla critica per quel suo feroce ritratto della generazione teen, ha subito diverse polemiche a causa delle sue scene forti di sesso e violenza. Lo scorso anno ha vinto anche un Emmy, portato a casa da Zendaya, nella categoria miglior attrice in una serie drammatica.

L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta

C’è una data per il nuovo capitolo – il terzo – de L’amica Geniale. L’8 febbraio 2022, in prima serata e in onda su Rai Uno, tornano Lila e Lenù in Storia di chi fugge e di chi resta. La premiatissima serie di Rai Fiction e di HBO, ispirata alla celebre saga di Elena Ferrante, dopo la conclusione del festival di Sanremo, debutta finalmente in tv. A causa del Covid le riprese si sono protratte per più di un anno, ma per fortuna, nonostante le restrizioni, è stato possibile portare a termine il lavoro. Poche le indiscrezioni in merito alla trama. C’è da sapere che le vicende saranno ambientate durante gli anni ’70 e saranno ispirate al terzo libro della serie letteraria. Girata in dialetto napoletano tra Napoli e Caserta (l’ultimo ciak è dell’estate 2021), L’Amica Geniale è la serie italiana più vista in America dopo Gomorra, amata per la sua veracità e per quel ritratto dolce e amaro di un’Italia che fu. Come le precedenti, anche la stagione 3 è composta da 8 episodi, spalmati in 4 prime serate.

Pam & Tommy

Lo scandalo sessuale che racconta la tormentata storia d’amore tra Pamela Anderson e Tommy Lee diventa una fiction disponibile sul catalogo di Disney + dal 2 febbraio, in contemporanea con gli Stati Uniti. Basata su fatti realmente accaduti, la serie in 8 episodi dal titolo Pam & Tommy, alza il velo sulla love story tra la diva sexy di Baywatch e il musicista dei Motley Crue. Nella realtà si sono sposati dopo una sola settimana di frequentazione e, poco dopo, sono diventati oggetto di scandalo a causa di un video registrato (illegalmente) durante la luna di miele. La serie tv rilegge con i toni di un drama le vicende legate al sextape più "celebre" degli anni ’90. Lily James, conosciuta per il ruolo ricoperto in Mamma Mia!, interpretata la magnetica Pamela Anderson. Sebastian Stan, il divo di Falcon and the Winter Soldier, è l’enigmatico Tommy Lee. La serie arriva in streaming a rilascio settimanale.

The Gilded Age

Il papà di Downton Abbey torna in tv con una nuova serie che arriva in America e sulla HBO dal 24 gennaio. Ancora non si conosce una data di trasmissione per il pubblico italiano, ma si vocifera che Sky si è già accaparrato i diritti di trasmissione. Ambientato nel 1882, nel periodo storico chiamato "Età dorata", la vicenda si focalizza su Mariana Brook che, rimasta orfana dopo la morte del padre, un generale sudista, si trasferisce a New York dalle rigide zie in cerca di un nuovo inizio. Alla vicenda della giovane Mariana, si unisce anche il ritratto di un’America nel suo periodo più complicato, negli anni in cui ha accolto milioni di immigrati europei in cerca di fortuna. The Gilden Age è un progetto che è stato messo in piedi già nel lontano 2012, ma non aveva mai visto la luce. Dapprima era previsto per il network della NBC, poi è stato acquistato dalla HBO. Per Julian Fellowes è un grande ritorno al drama in costume.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

Debutta il 28 gennaio su Netflix il nuovo thriller con Kristen Bell. L’attrice americana, conosciuta per il ruolo che ha ricoperto in Veronica Mars, torna in tv e da protagonista in una produzione molto attesa e molto particolare – come si evince dal titolo -. Descritta come un racconto oscuro, comico, e intriso di alcol, lo show in realtà è un thriller satirico dai mille risvolti che riuscirà a tenere lo spettatore incollato alla sedia fino all’ultimo minuto. La vicenda racconta la vita di Anna. È una donna comune, senza un presente e senza un futuro. I suoi giorni sono tutti uguali, scanditi solo dalla compagnia di un buon bicchiere di vino. Trascorre molte ore alla finestra, fino a quando la giovane non diventa testimone involontaria di un omicidio avvenuto per mano del suo vicino di casa. Nel cast anche Tom Riley, che torna in tv dopo Da Vinc’s Demons.