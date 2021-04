"Si frequentava con lui durante il trono". ​Bufera social su Sophie Codegoni

Non si arrestano i rumor attorno all'ex tronista Sophie Codegoni fresca di rottura con Matteo Ranieri. Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore sul feeling con Gianluca De Matteis, ex volto di Uomini e Donne, nuove pesanti rivelazioni sono spuntate dal web e l'hanno fatta finire al centro di nuove pesanti critiche.

La giovanissima influencer, protagonista dell'ultimo trono di Uomini e Donne, dopo la rottura con Matteo, con il quale è uscita dal programma di Maria De Filippi, è stata travolta dalle polemiche. Sophie Codegoni è stata accusata di aver dimenticato troppo velocemente il giovane e di essersi consolata, altrettanto rapidamente, con l'ex tronista Gianluca con il quale - negli ultimi giorni - si è mostrata "intima" sui social network. Lei ha smentito ogni coinvolgimento, parlando di semplice amicizia: " Non ho né la testa né la voglia di avere un flirt. Quello che mi infastidisce è che nel 2021 non si concepisca l'amicizia uomo-donna ". Ma intanto sul web la rabbia monta e i fan di Matteo Ranieri sbottano: " Ora da single si sposta ogni tre per due però a Genova non ci andava per il Covid, mah chi la capisce è bravo ".

Se le notizie che mi sono arrivate fossero confermate sarebbe grave. Persone molto vicine ci fanno sapere di aver visto Sophie e Luigi, un tabaccaio di Roma, tante volte insieme ad alcuni aperitivi e nell'appartamento dove lei pernottava quando era nel programma. E pare che si frequentassero durante il trono, tanto che lui sarebbe voluto scendere a corteggiarla ma poi non c'è andato

A scatenare l'ennesimo polverone contro la Codegoni sono state, però, alcune pesanti rivelazioni sul suo trono. Pare infatti che Sophie si frequentasse con un ragazzo di nome Luigi, che gestisce una tabaccheria davanti all'appartamento dove la tronista soggiornava durante le registrazioni di. A lanciare la "bomba" è stato il blogger e opinionista televisivo Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram: "".