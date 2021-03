Sophie Codegoni ha già dimenticato Matteo? Beccata con un ex di Uomini e Donne

È durata poco meno di un mese la storia tra la tronista Sophie Codegoni e il corteggiatore Matteo Ranieri. La coppia - nata negli studi di Uomini e Donne a fine febbraio - non è riuscita a far decollare la relazione. Un epilogo avvalorato dalle dichiarazioni rilasciate dalla Codegoni nell'intervista che ci aveva concesso poche settimane fa: " La nostra relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo, mi riserbo di dirlo più in là ". E invece tutto finito e comunicato, come prassi vuole, attraverso alcuni video pubblicati da Matteo e Sophie sui social network.

La fine della relazione di per sé non farebbe notizia, se non fosse per le polemiche scatenatesi attorno all'ex tronista di Uomini e Donne per la sospetta "vicinanza" ad un altro ex volto del programma, Gianluca De Matteis. I due - che hanno compiuto il percorso da tronisti a Uomini e Donne fianco a fianco - negli ultimi giorni hanno condiviso una serie di storie sui rispettivi profili Instagram. Foto e video che hanno fatto sospettare un flirt tra loro e il popolo del web si è scatenato con supposizioni e polemiche.

Ah, mo' la distanza non vale più. Mi sa che quel Matteo teneva proprio ragione

Saranno amici. Una cosa organizzata per dare un po' di popolarità a lei che ultimamente....".

A dare il via alle polemiche è stata l'influencer, che sul suo profilo ha condiviso alcune immagini e alcuni brevi filmati "sospetti". Gianluca che pubblica una foto di Sophie in una camera da letto e i video del risveglio di entrambi sulle note della stessa canzone di Pavarotti. Immagini che farebbero pensare che i due abbiano trascorso la notte insieme e che la Marzano ha commentato ironicamente: "". Dubbi e sospetti che l'opinionista, nonostante i rumors e le numerose critiche piovute sulla coppia, ha poi cercato di smorzare: "

Ma intanto sotto l'ultimo post pubblicato da Sophie Codegoni sulla sua pagina Instagram i commenti si sprecano: "Ha fatto presto a dimenticare Matteo la televisione cosa fa", "Distrutta dal dolore si vede", "Come stai male per Matteo, si vede proprio", "Matteo già dimenticato? ". Per il momento né l'ex tronista Gianluca De Matteis né tanto meno Sophie hanno commentato i pettegolezzi. Ma c'è da scommettere che i due lo faranno presto e sempre attraverso i social vista la crescente polemica.