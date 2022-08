Si punta un po' troppo sui buffi Minions

Non passa mai di moda il famoso «la gallina dalle uova d'oro». Così come il tocco di Re Mida che trasforma tutto in oro. Entrambi i motti potrebbero essere presi a prestito per spiegare il senso di questa operazione estiva, per certi versi coraggiosa considerando la data di uscita, di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo. I gialli Minions, infatti, si sono rivelati il vero piatto forte della saga Cattivissimo me, tanto da meritarsi, nel 2015, uno spin-off in forma di prequel. Perché alla lunga si è capito che erano loro il vero motivo per cui andare a vedere i nuovi capitoli di Cattivissimo. Nati come «spalle», questi scagnozzi (minions significa anche questo) del personaggio «cattivissimo» di Gru hanno conquistato subito la scena principale, anche a suon di gadget e merchandise. Buffi, con il loro linguaggio ridicolo e incomprensibile, hanno, tra una scena slapstick e varie storpiature linguistiche, conquistato il cuore di piccoli e grandi.

E anche in questo caso, siamo sinceri, di come Gru sia diventato cattivissimo interessa solo relativamente. Una sorta di riempitivo per giustificare una serie di scenette, alcune riuscite (come quando diventano allievi di Kung Fu), altre decisamente meno, con protagonisti i buffi personaggi gialli. Alla lunga, infatti, a furia di spremere, si ha la sensazione che anche per loro le idee siano quasi esaurite. E anche se raschi il fondo del barile, non è che il risultato sia migliore. Nel film, il dodicenne Gru sogna di diventare un re del male. Incontra i Minions e si adottano a vicenda. Lui vuole entrare nei Malefici 6 e, dopo un colloquio finito male, ruba una preziosa pietra potente, di loro proprietà, per dimostrare il suo valore di cattivissimo. Inseguito dai 6 e protetto dai suoi Minions. Un film colorato per i più piccoli, dal messaggio tradizionale sull'amicizia, sul sentirsi sicuri e contro il bullismo. Gli adulti al seguito si divertiranno (?) nel riconoscere rimandi a pellicole famose. Vedremo se gli incassi premieranno il nuovo episodio.