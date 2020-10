"Siete solo dei pagliacci". Lo zio di Kate si scaglia contro Meghan Markle

Tempi duri per la corona inglese. La famiglia reale non solo deve fare i conti con una disarmante crisi economica e sociale scaturita dalla diffusione del virus, ma deve ancora fronteggiare i malumori interni a causa dell’uscita di scena di Meghan Markle e del Principe Harry. Sono trascorsi mesi da quell’annuncio senza precedenti, da quella fatidica data di inizio gennaio in cui è stata annunciata la famigerata Megxit e, a distanza di quasi un anno, le polemiche non si sono placate. Ancora oggi, però, c’è chi non riesce proprio a digerire la scelta degli ex Duchi del Sussex. Meghan ed Harry ora vivono a Los Angeles ma quella "libertà" tanto agognata pare che sia proprio un miraggio.

Sulle polemiche si pronuncia anche Gary Goldsmith. Lui è il fratello di Carlole Middeleton e zio della duchessa di Camdridge, e di recente si è lanciato in affermazioni poco lusinghiere rivolte al principe e a Meghan. Sono trapelate durante uno scambio di battute su Linkedin. Lo sfogo è stato poi cancellato ma il The Sun è riuscito comunque ad intercettare la conversazione, pubblicando un articolo che in poche ore ha fatto subito il giro del web. "Sono dei pagliacci", afferma Gary in riferimento al comportamento di Meghan e del Principe. "Con tutto quello che sta succedendo al mondo, stanno facendo di tutto per stare al centro dell’attenzione – aggiunge -. Per favore, chiudete il becco e allevate il vostro bambino. Smettetela di parlare e di pretendere”. Poi l’affondo indirizzato al principe: “Harry, hai perso tutto il nostro amore e il rispetto. Meghan, sei disonesta. Tacete, qui c’è un’economia da salvare", conclude.

Le pungenti dichiarazioni dello zio di Kate Middleton lasciano il segno. Fino ad ora dalla casa reale nessuno ha replicato o ha rettificato quanto accaduto, ma quello che è avvenuto evidenzia un malcontento molto profondo. Non solo la famiglia reale ma anche i Middleton stanno covando dell’astio nei riguardi degli ex duchi. La situazione è molto complicata e di difficile soluzione. A queste dichiarazioni, che secondo i ben informati sono già arrivate alle orecchie di Meghan, ci sono altri problemi che la ex coppia reale deve affrontare. La causa in tribunale contro la stampa inglese, ad esempio, sta regalando un colpo di scena dopo l’altro. Come l’accusa rivolta alla Markle. La duchessa avrebbe aiutato Scobie e Durand a scrivere la sua prima autobiografia. Per tutto il resto, si attendono i risvolti sulla questione.