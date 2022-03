Siffredi nella Casa del Gf vip? Perché può "esplodere" la gelosia

Stasera vogliono farci credere che anche una star dell’eros come Rocco Siffredi spenderà bellissime parole su Lulù, una delle Princess del GFVIP. Rocco, come tutti ben sanno è un grande esperto di donne, ha fatto sesso con moltissime e sembra apprezzi molto lo stile di Lulù, per la quale avrebbe un debole. Entrerà nella Casa più spiata d’Italia o le manderà, forse un videomessaggio?

Voi ci credete? E, qualora fosse, Manuel Bortuzzo, fidanzato innamoratissimo di Lulù, sarà geloso?

Sui social, da stamattina, è iniziato il toto nome, ma noi lo abbiamo già scoperto!

L’affetto per Lulù è veramente immenso. Oggi le sue fans, Le Fatine, hanno deciso di farle arrivare un secondo aereo con la scritta “Lulù, sei la nostra vittoria”. Lei ha ringraziato tutti i suoi sostenitori. Lulù sta riscuotendo grande successo; appassionata di moda e musica da sempre , non ha nascosto di aver avuto un’infanzia difficile e di essere stata oggetto di discriminazione, nonostante gli agi e di aver sofferto di isolamento da parte di alcune delle sue amicizie.

Lulù piace molto come personaggio, è vera, nonostante i capricci e, forse, è molto apprezzata proprio per questo, la sua spontaneità, oltre ai look che fanno ormai tendenza, come la ormai nota borsetta, che porta sempre con sé e che contiene effetti personali, come i trucchi, le sigarette elettroniche e le medicine che la produzione le fa recapitare.

Come reagirà all’arrivo di Rocco Siffredi?