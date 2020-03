Silvia Provvedi posa incinta (quasi) senza veli

Dopo la turbolenta love story con Fabrizio Corona, Silvia Provvedi del duo musicale Le Donatella ha ritrovato la serenità al fianco del suo Malefix, il suo Giorgio, un imprenditore riservatissimo che tuttavia, mosso dal grande amore che prova verso di lei, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip le ha voluto inviare un messaggio dolcissimo con un aereo.

Ora per la nuova coppia si sta aprendo un nuovo, entusiasmante capitolo. Silvia, infatti, è incinta di poco più di cinque mesi ed ha già dei desideri per il suo piccolo in arrivo e per il suo futuro. Così, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva dichiarato: "Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore" . Ancora non è dato sapere se si tratta di un maschietto o di una femminuccia, ma la coppia sta già discutendo di alcuni possibili nomi visto che a giugno, la data del parto, non manca poi così tanto: "Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano" .

E, nonostante il continuo crescere del pancione, Silvia Provvedi appare in splendida forma e rivela di essere serena, felice e appagata da questa nuova esperienza, sempre sostenuta dal suo compagno. Forse proprio per questo motivo Silvia si è voluta far ritrarre con il pancione. Non è da escludere che il suo possa essere anche stato un modo per mandare un messaggio incoraggiante alle altre donne per aiutarle a sconfiggere le paure legate al diventare mamme e l’imbarazzo legato al proprio corpo che cambia senza volerlo. Perché, alla fine, la gravidanza è la cosa più naturale ed emozionante del mondo caratterizzata da infiniti momenti, così come emozioni. Grazie quindi a un servizio fotografico, Silvia Provvedi ha voluto immortalare questo momento e fotografare una vita che sta per nascere.

La vediamo quindi posare di profilo al lato della finestra in uno scatto che lei stessa ha condiviso su Instagram dai toni evocativi del bianco e nero. Con le mani si copre il seno che, con la gravidanza, è cresciuto non poco e, a prima vista, sembrerebbe non indossare le mutandine che, in realtà, sono presenti seppure abbia optato per un modello molto minimal. Nessuna didascalia ad accompagnare il post, fatto eccezione di una serie di cuoricini, forse proprio perché questi sono momenti davvero indescrivibili a parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeDonatella (@ledonatellaofficial) in data: 28 Feb 2020 alle ore 3:38 PST

Insomma, non resta di aspettare di vedere arrivare il piccolo Andrea (o la piccola Benedetta). E poi, probabilmente, vedremo la bella Silvia in abito da sposa, pronta a dire sì e a iniziare una nuova avventura in due che potrebbe iniziare proprio a Modena, città natale della Provvedi.

