Siparietto Amadeus-Fiorello da Fazio: "Chi vince? Un cantante di sinistra….tutti tranne Rita Pavone"

Il collegamento in diretta da Sanremo di Amadeus per "Che tempo che fa" ha riservato più di una sorpresa. Il conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo si è presentato davanti al pubblico di Fabio Fazio con un occhio gonfio, tanto da spingere il conduttore a chiedergli notizie sul suo stato. " Ho un orzaiolo, lo sto curando con una pomata ", ha fatto sapere Amadeus, mentre Luciana Littizzetto (anche lei in collegamento esterno a causa dell’incidente) lo invitava a fare attenzione alla " giungla di Sanremo ". La comica torinese ha infine punzecchiato Amadeus sulle recenti polemiche, invitandolo a fare " un passo indietro e sentiti donna più che puoi. Tra l’altro hai anche un nome da donna, tu ti chiami Amedeo Umberto Rita Sebastiani" .

L’intervento del direttore artistico a "Che tempo che fa" è stato un botta e risposta continuo con Fabio Fazio e la Littizzetto tra gag e battute. Giusto il tempo di dire a che punto stanno i preparativi in vista dell’inizio ufficiale della kermesse, in programma per martedì 4 febbraio: " Domani abbiamo le ultime prove ma alla fine noi improvvisiamo quindi chissà cosa accadrà. Qui c’è una persona che fa cenno che io non provo e allora improvviseremo molto" . Un plurale usato ad arte da Amadeus che poco dopo ha chiamato in video Rosario Fiorello che, a quanto pare, sarà una vera e propria spalla del conduttore per tutto Sanremo. " Ma Amadeus non fa nulla, non prova, sta seduto, io sono stressato e lui è rilassato ", ha scherzato Fiorello.