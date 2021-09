Quando la smania di visibilità sfrutta le disgrazie altrui: il niqab di Jo Squillo

Perché un personaggio noto (o semi-noto) decide di partecipare al Grande fratello vip? La parola magica è: visibilità. Ci sono poi le questioni economiche, ovviamente, ma alla base di tutto c'è la voglia di tornare a essere riconosciuti e fermati per la strada. Ma per arrivare a questo traguardo è necessario farsi vedere prima dentro la Casa. E come fare per emergere dal gruppo? Questo è il cruccio dei partecipanti, al quale Jo Squillo pare abbia trovato una soluzione, aggrappandosi ai temi che maggiormente solleticano l'interesse dei social.

Nel giorno del suo ingresso al Gf Vip, la cantante si è presentata con una bandiera rainbow davanti alla porta rossa. Probabilmente ha pensato che non ci fosse niente di più sicuro per conquistare le simpatie dei social, dove i temi Lgbtq sono una garanzia di successo. E infatti ecco che ha subito conquistato le tendenze di Twitter. Eh, vecchia volpe Jo Squillo. Ma probabilmente si è accorta che questo è ormai un tema troppo debole per andare avanti a lungo nella Casa e dopo qualche giorno ha pensato a qualcosa di più impattante. Che facesse parlare a lungo di sé. Una bandierina arcobaleno è banale, scontata, poteva andar bene giusto come antipasto.

Quindi ecco quello che - secondo lei - sarebbe dovuto essere il colpo di genio: il niqab. Che uno si chiede anche come le sia venuto in mente, ma tant'è. Jo Squillo si è presentata in diretta con il volto completamente coperto dal velo islamico nero, che lasciava scoperti solo gli occhi. La domanda che in tanti si sono posti nel vederla comparire così in tv è stata: perché? Lei l'ha definito un " atto di solidarietà per le sorelle di Kabul ". Ah bene, bello. Quindi uno a casa ha pensato che lo tenesse per tutta la durata della puntata, sopportandone i disagi per immedesimarsi nel loro dolore. Sennò di che solidarietà si tratta?