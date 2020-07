"Ha defecato nel nostro letto": Johnny Depp contro Amber Heard

Si è ufficialmente aperto a Londra il processo per diffamazione promosso da Johnny Depp contro il quotidiano inglese "Sun" e come molti si aspettavano non sono mancati i colpi di scena. In aula l'attore e la sua ex moglie hanno messo in piazza, per l'ennesima volta, il loro dramma familiare, fatto di violenze, litigi, episodi choc e dichiarazioni imbarazzanti.

L'attore americano ha citato in giudizio il tabloid britannico "Sun" e il suo direttore per averlo definito - due anni fa - un " picchiatore di donne ", rovinandogli la reputazione. Ma in aula a sorpresa, chiamata a testimoniare in difesa del quotidiano, è arrivata l'ex moglie di Depp, Amber Heard con la quale, da anni, è in atto una guerra mediatica senza esclusione di colpi. L'attrice è così tornata a parlare della loro relazione "malata" fatta di violenze psicologiche e fisiche, litigi e accuse, droga e alcool.

Se da una parte gli avvocati dell'attrice e del quotidiano hanno cercato di disegnare il profilo di uomo, Johnny Depp, violento e dedito alla droga e alle violenze, dall'altra l'attore americano non si è risparmiato il racconto di episodi imbarazzanti legati al suo matrimonio con la 34enne texana. Il tutto per screditare le parole dell'ex moglie, sposata nel 2015 e dalla quale ha divorziato solo un anno dopo le nozze, un periodo da lui definito " incredibilmente infelice ".

A far inorridire i presenti in aula è stato soprattutto il racconto di quanto fatto da Amber Heard contro l'ex marito, colpevole di essere arrivato in ritardo alla festa del 30esimo compleanno dell'attrice: " Ha defecato nel nostro letto e poi incolpato il nostro cane ". Un episodio surreale, raccontato con dovizia di particolari, che avrebbe portato Depp a mettere la parola fine al loro matrimonio. Insomma, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.