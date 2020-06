"Questa è l'unica cosa che ti resta". Il bikini della Satta non convince

Critiche e commenti positivi si danno il cambio sul profilo di Melissa Satta, sempre al centro dell'attenzione per la sua incredibile bellezza in grado di scatenare gli animi. Tra le ultime immagini pubblicate su Instagram l'ex velina appare statuaria, fasciata in un bikini dal taglio minimal.

Lo stile particolare del costume rivela molti più centimetri di pelle del dovuto, ma sempre con eleganza e raffinatezza. Biglietti da visita della modella, molto attenta a utilizzare con intelligenza la piattaforma social. Ma lo stile del costume ha catturato l'attenzione dei follower che in massa si sono riversati sul profilo della Satta.

Tra un commento positivo e un apprezzamento non sono sfuggite le critiche taglienti degli hater, pronti a svilire l'immagine di Melissa. " Per avere uno slip così striminzito era meglio non ti fossi messa niente ", non le perdona uno dei tanti follower, criticandola per il look fin troppo rivelatore.

Parole dirette che trovano il consenso di altri denigratori. " Se non si fanno vedere non sono contente ", replica un'altra follower di Melissa, concludendo la frase con un critico " ma è l'unica cosa che ha ". Una conferma dell'odio social che spesso investe la pagina della showgirl, solitamente pronta a ribatte con sagacia.

Gli hater non hanno comunque vita facile, sommersi da una valanga di apprezzamenti e commenti positivi. Il gioco di lacci e stringhe del bikini sorprende e lascia i fan letteralmente senza fiato, per un'immagine che non può altro che fare sognare. Tanti quelli che confessano la loro invidia nei confronti di Kevin-Prince Boateng, calciatore di talento ma anche marito fortunato.

I follower si lasciano andare ad apprezzamenti continui che vanno da " stellare ", passando per " pantera ", " spettacolo ", " bellissima " fino a " incanto puro ". Del resto è un'immagine che parla da sola, la modella appare affascinante mentre esce dall'acqua di mare con tanto di sguardo deciso rivolto all'infinito. I tatuaggi sulle braccia sembrano eleganti ricami di pizzo che si intonano al look sexy, imposto dal costume.

Come le due mini stelline tatuate sul bacino, in perfetta sintonia con i laccetti dello slip. Non servono commenti o parole introduttive, la stessa Satta pubblica l'immagine senza didascalie. L'ex velina è sicura di scatenare una pronta reazione nei suoi innumerevoli fan, assidui frequentatori del suo aggiornatissimo profilo Instagram.

