La moglie di Bonolis choc: "Quando è nata mia figlia..."

Sono parole durissime quelle pronunciate da Sonia Bruganelli a Belve, il programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani. Una storia di dolore e resa di fronte alle difficoltà della vita, cominciata con la nascita della figlia, Silvia, avuta dal marito, il conduttore Paolo Bonolis.

La nascita della piccola, affetta da una gravissima cardiopatia, non è stata felice e spensierata come quella di altre madri e il dolore e le attese sfumate hanno indurito Sonia Bruganelli nel cuore. " Avevo 27 anni - ha raccontato a Belve la Bruganelli - è stata una delusione fortissima. Poi per una persona purtroppo o per fortuna abituata a cercare di avere sempre il meglio, un figlio con una malattia è quanto di più difficile da gestire, anche egoisticamente non sono stata in grado di farlo. Ho dovuto abdicare per parecchio al mio ruolo di mamma con mia figlia Silvia ".

Una crisi vera con Paolo c'è stata quando è nata nostra figlia, non di coppia ma familiare".

"Paolo che ha preso in mano la situazione e si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia che aveva delle enormi difficoltà

Senza giri di parole Sonia Bruganelli ha parlato di egoismo e incapacità di accettare quanto la vita le aveva donato e che ha portato ad un'inevitabile crisi con marito: "È stato il conduttore a prendere in mano le redini della famiglia, trasformandosi nel doppio ruolo di padre e madre".