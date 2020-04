La Bruganelli va a fare la spesa Ma c'è la gaffe: "Le mani così...?"

I post social di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, sono spesso presi di mira dal popolo della rete che, in più di un’occasione, l’ha attaccata accusandola di ostentare troppo la ricchezza.

“ Lei fondamentalmente si diverte: provoca e trova un sacco di gente che abbaia alla Luna ”, aveva spiegato Bonolis confermando che molti atteggiamenti social della moglie fossero studiati ad hoc per scatenare le polemiche. Nel suo ultimo post su Instagam, però, poteva non essere proprio questo l’intento della Bruganelli, che si è mostrata mentre si recava a fare la spesa al supermercato in tempi di lockdown.

Con tanto di sciarpa in testa e guanti abbinati al colore degli occhi, ha scritto: “ Perché non andare a fare la spesa quando piove?!?!? ”. Ciò che però ha colpito gli utenti del web tanto da spingerli a riversarsi sul suo profilo per ammonirla è stato il fatto che Sonia si fosse fotografata con la mano vicino alla bocca.

Un atteggiamento normale qualche mese fa, ma che durante l’emergenza coronavirus si è rivelato pericoloso. Occhi e bocca, infatti, non devono essere assolutamente toccati perché proprio attraverso questi ci si può infettare. Così, preoccupati e desiderosi di farle sapere che stava sbagliando, gli internauti hanno iniziato a commentare il post condiviso dalla donna.

“Sonia! Non portare le mani alla bocca”, “Non toccarti la bocca anche se hai i guanti Sonia!”, “Bella...ma no le mani in bocca!”, si legge tra i numerosi commenti alla foto della Bruganelli, “Con i guanti...Non toccarti il viso! Viene spontaneo...attenzione!”, hanno continuato ancora a scrivere.

Se tanti hanno ritenuto opportuno far notare alla moglie di Bonolis che stava commettendo un errore, molti altri hanno ironizzato sul fatto che una donna benestante come lei fosse andata personalmente a fare la spesa mettendosi in fila al supermercato. “Ma come, i Bonolis non si fanno portare la spesa a casa?”, ha chiesto sarcastico qualcuno, “Io non faccio fila, me la faccio portare a casa. Sei tanto signora potresti farlo anche tu, per te è una scusa per uscire, non ce la fai a stare a casa”, ha polemizzato qualcun altro.