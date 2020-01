Sonia Pattarino: "Con Ivan rapporto bellissimo, ma solo da parte mia"

Il rapporto tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si è concluso molti mesi prima dell’ingresso dello spagnolo nella casa del Grande Fratello Vip, ma lui sembra aver completamente cancellato dalla memoria la sua ex.

Tra le mura di Cinecittà, lui si è descritto come un ragazzo “che è sempre stato corteggiato e scelto dalle donne” scatenando, fin da subito, la reazione furiosa di Sonia. Quest’ultima, infatti, è stata una sua ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e proprio a conclusione del suo percorso nel dating show di Canale 5, venne scelta da Ivan. La loro relazione è durata alcuni mesi e si è conclusa poco dopo l’estate, quando la Pattarino ha ufficializzato la rottura con un messaggio su Instagram.

Eppure, almeno fino all’ingresso di Ivan nella Casa, Sonia sembrava essere propensa ad una riappacificazione che, però, ha escluso a priori dopo aver sentito l’ex fidanzato parlare di lei e della loro relazione con termini che l’hanno fatta arrabbiare. “ Ho scelto una brava ragazza, però… Non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla – aveva detto Gonzalez agli atri inquilini - . Si capiva da prima, è andata avanti ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla ”.

Per lo spagnolo, dunque, pare che la storia con la Pattarino non abbia avuto alcun tipo di significato e valore, mentre lei sembra avere un pensiero del tutto contrario in merito. Ospite del format “Casa Chi”, Sonia ha commentato le dichiarazioni di Ivan dicendosi assolutamente delusa da quanto ascoltato. “ È stato un amore bellissimo da parte mia, ripeto e sottolineo da parte mia – ha detto la ex di Uomini e Donne - . Non ci sentiamo da due mesi. Rapporto sepolto e chiuso dall’entrata sua al Gf Vip, ma la mia porta era aperta prima ”.

Pur non nascondendo le buone intenzioni nei confronti di Gonzalez dopo la fine della storia, ad oggi la Pattarino si è detta profondamente amareggiata dagli eventi che si sono verificati nella casa del Grande Fratello Vip. “ Mi ha deluso tanto – ha detto lei - . Nella sua presentazione non ha fatto il mio nome, non mi ha citato come suo passato. È una storia finita da pochissimo, è recentissima ”. Sonia, quindi, sembra non riuscire a trovare una ragione per il comportamento di Ivan nei suoi confronti.