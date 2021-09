Sossio Aruta e Ursula si dicono addio I fan: "Tutta una messa in scena"

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. "Game Over", ha scritto il cavaliere di Uomini e Donne sulla sua pagina Instagram, pubblicando un lungo messaggio, nel quale ha annunciato la fine della relazione con la compagna, dalla quale ha avuto una figlia, Bianca.

Nulla lasciava presagire un simile epilogo. Fino a poche ore prima dell'annuncio, Sossio e Ursula si erano mostrati sul web felici e sorridenti. La Bennardo aveva addirittura condiviso un video della loro esperienza a Uomini e Donne per celebrare l'inizio della nuova stagione del programma. " È inutile negarlo … ci manca tutto di voi. Ci siamo divertiti, incazzati, abbiamo pianto e sorriso … mille emozioni. È davvero l'oasi dell’amore ". Un ricordo felice, lontano dall'epilogo amaro che si è consumato poco dopo.

Sulla pagina Instagram di Sossio Aruta è comparsa una foto nera con la scritta " Game Over " e il messaggio chiaro e diretto ai fan: " Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia, che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare e con tristezza che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea ". Aruta ha chiesto rispetto per il difficile momento che la coppia starebbe attraversando, menzionando anche il suo avvocato, ma la polemica si è subito innescata.

In poche ore il post è stato commentato da decine di follower increduli per l'accaduto. A prevalere è stata però la rabbia del popolo social e il dubbio, che la rottura sia solo un espediente per tornare in televisione, si è insinuato tra i fan della coppia: " Ci vediamo da Maria", "E' una cazzata per far parlare di loro", "Ammazza! Un'estate insieme foto da tutte le parti! Magicamente inizia Uomini e donne! La storia finisce! Non è qualche complotto", "Sento puzza di business....se così fosse per favore c'è una bambina di mezzo ".